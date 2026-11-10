黃仁勳身邊有中國女諜 紐時：川普7個月內2度獲簡報

輝達執行長黃仁勳（右）2025年4月30日在美國華府舉行的「投資美國」活動上，與美國總統川普（左）握手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報報導，川普早已兩度聽取黃仁勳疑遭中國間諜接近的情資，但態度平淡；事件也讓輝達對中高階晶片銷售爭議再受關注。

美國總統川普 （Donald Trump）昨天表示，川習會前不知道輝達執行長黃仁勳 疑被中國間諜 接近。「紐約時報」今天引述不具名官員談話報導，國務卿魯比歐（Marco Rubio）在5月訪中的空軍一號上曾向他簡報，不過川普沒什麼特別反應。

美國總統川普9日在臨時記者會中，對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳疑與中國間諜有親密關係指出，5月與中國國家主席習近平會晤時沒聽說這件事。

紐約時報10日引述知情人士說法指出，國務卿暨白宮國安顧問魯比歐在黃仁勳臨時獲邀於阿拉斯加州安克拉治登機後，即向川普傳達訊息。這是川普在7個月內，至少第2次獲得相關情資。

知情人士透露，魯比歐曾負責起草事件的備忘錄，文件僅在少數高層間傳閱。備忘錄並非提供給川普參考用，也沒在空軍一號上給他過目。

匿名官員說，魯比歐得知黃仁勳將登機加入訪團後，即向川普簡報事件。但川普看來沒有特別受訊息影響。官員表示，黃仁勳登機後簡短見了川普，之後全程留在與官員隔離的機艙部分。

紐時指出，魯比歐今年春季提出的備忘錄，是否是黃仁勳被排除在美國企業領袖訪中名單之外的原因，有待釐清。

川普當時考慮是否對中國開放輝達高階人工智慧晶片組合Blackwell，當時多位內閣官員反對，但黃仁勳與許多科技業高層支持開放。美國政府沒有同意，但之後允許出售較低階的H200晶片組合。

白宮與國務院均未回應紐時報導。