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黃仁勳若下台 Nvidia會有代理執行長？兩高層被點名

編譯盧思綸／即時報導
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輝達接班問題浮上檯面。（歐新社）
輝達接班問題浮上檯面。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳因婚外情與獨立調查引發接班討論，外界點名克瑞斯可任代理執行長、巴克可能成長期接班人，輝達則強調營運不會中斷。

商業內幕報導，Nvidia輝達執行長黃仁勳承認婚外情、董事會啟動獨立調查，讓接班問題浮上檯面。分析師與前員工點名，財務長克瑞斯可能出任代理執行長，掌管資料中心與運算業務的副總裁巴克則是長期接班人選，黃仁勳女兒黃敏珊也受到關注。不過，輝達強調，黃仁勳將繼續擔任執行長，帶領公司運作不受中斷。

黃仁勳過去多次表示，希望盡可能一直工作下去。但隨著他承認婚外情，輝達董事會宣布調查他是否成為「外國情報活動」的目標，外界開始關注，一旦黃仁勳卸任，誰能接掌這家AI晶片巨頭。

輝達至今未公開指定第二號人物。黃仁勳採取高度扁平的管理架構，直接向他報告的主管多達60人。研究機構The Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）指出，這套制度在黃仁勳掌舵時運作良好，卻也意味著，沒有人被明確當成接班人培養、接受考驗，或公開確立接班地位。

金融服務公司DA Davidson分析師盧利亞（Gil Luria）表示，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）是公司內唯一另一位具有高度知名度的高階主管，若黃仁勳暫時退下，她可能出任代理執行長。克瑞斯已在輝達任職13年，此前曾在思科與微軟擔任財務職務。她先前入選財富雜誌（Fortune）2026年最具權勢商界女性之一。

不過，克瑞斯缺乏黃仁勳帶領公司所仰賴的工程背景，因此資深主管巴克（Ian Buck）被視為另一名可能的長期接班人。巴克已在輝達任職22年，曾協助開發鞏固輝達AI優勢的CUDA軟體平台，目前負責資料中心與運算業務。一名前員工說，他掌管的部門幾乎貢獻公司全部營收。

黃仁勳的一雙兒女也都在輝達任職，引發外界關注公司是否可能由家族成員接掌。一名前員工表示，擔任實體AI產品行銷資深總監的黃敏珊（Madison Huang），正對公司各項業務展現更大的主導權；這名前員工認為，她可能是在為承擔更重要的主管職務鋪路。

另一名前員工則強調，輝達具有獨特的企業文化，理想接班人應來自內部，並曾親身實踐公司的價值與文化。

外部人選方面，部分觀察人士提出Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian），以及亞馬遜網路服務（AWS）執行長加曼（Matt Garman）。兩人都掌管龐大的雲端運算業務，大舉投資AI基礎建設，並與輝達密切合作，熟悉推動輝達成長的客戶與技術。

Circular Technology全球研究主管蓋斯維斯（Brad Gastwirth）表示，黃仁勳雖未掌握具控制權的表決權，但持有輝達約3.6%股份，除非調查發現嚴重不當行為，否則他很可能對接班安排保有相當大的發言權。

蓋斯維斯認為，黃仁勳兼具技術專業、策略眼光與業界人脈，幾乎無人能夠取代。雖然目前看來黃仁勳不太可能離職，但若在當前情況下失去他，可能是輝達面臨的最糟情況之一。蓋斯維斯說，屆時輝達仍會繼續營運，但能否維持同樣的創新與執行步調，將令人存疑。

精華 FAQ

  • 因黃仁勳承認婚外情後，董事會又啟動獨立調查，外界開始擔心領導層可能出現變動。雖然輝達強調他仍會續任，但接班安排因此成為焦點。

  • 分析師認為財務長克瑞斯可能先擔任代理執行長，因她是公司少數具高知名度的主管。至於長期接班人選，掌管資料中心與運算業務的巴克被看好。

  • 外部人選包括 Google Cloud 執行長庫里安與 AWS 執行長加曼，兩人都熟悉雲端與 AI 基礎建設。另有觀察指出，黃敏珊在公司內也逐漸受到關注。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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