川普通話關心黃仁勳「他不知她是間諜」 曝FBI正調查婚外情

川普總統9日表示已和輝達執行長黃仁勳通過電話表示關切，並稱相信黃仁勳不會有事。圖為川普總統(右)10月8日在白宮授予黃仁勳(左)美國國家科學獎章。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普證實FBI調查黃仁勳涉中國間諜風波，並公開力挺其不知情說法；此案震撼美國科技與政治圈，也引發國會對輝達及AI晶片國安風險的關注。

全球市值最高之一的Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)涉中國間諜 案繼續延燒。川普 總統9日在白宮對媒體表示，聯邦調查局(FBI)正在調查黃仁勳與中國女間諜的婚外情。

川普表示，並不覺得對於推動人工智慧(AI)貢獻甚多的黃仁勳有任何地方需要擔心。川普說：「我知道FBI正在調查其他層面的問題，我想他沒事的。」輝達股價9日盤中下跌超過4%，從4日以來股價下跌約11%。

美聯社報導，黃仁勳外遇消息突然曝光震撼政治圈以及美國科技圈，引發輿論質疑中國是否一直有辦法取得輝達的尖端人工智慧(AI)晶片。

力挺黃 介入反情報調查？

報導指出，川普在談話中暗示自己直接介入反情報調查，這個狀況頗不尋常，透露著川普與黃仁勳關係友好以及案件背後可能涉及地緣政治利益。

川普證實9日稍早已與黃仁勳通電話，表示他最關心的是黃仁勳在醜聞曝光期間的狀況如何。川普說：「我今天有跟他通電話，關心一下他的狀況如何。」川普表示：「他說他完全不知道對方是間諜。」川普說：「我相信他的說法。」

「我剛聽到這件事時，首先感到很驚訝，因為我認為他是一個高素質的人。我認識他很久了，」川普又說。

這也是川普連續兩天表態，希望黃仁勳繼續掌舵輝達這家全球市值第二大的上市公司。川普說：「我認為他會安然度過。」

下周會習 或談桃色風暴

根據紐約時報報導，美國情報部門認定黃仁勳外遇對象、新加坡數據中心企業Megaspeed International中國籍高層主管黃樂(Alice Huang)與黃仁勳談婚外情時，正在幫北京當局收集情報。

川普預計下周將在深圳舉行的亞太經濟合作會議(APEC)高峰會議與中國領導人習近平見面。屆時是否將對習近平提起黃仁勳桃色風暴，川普表示：「我覺得不會。」但川普接著說：「或許吧，我相信習主席會問我。我很了解黃仁勳，他是個很有榮譽感的人。」

63歲的黃仁勳8日發表聲明承認婚外情，在輝達網站公開信裡向妻子及公司道歉，並表示支持調查且將全力配合。輝達8日表示，對於黃仁勳成為「外國情報活動目標」已經展開獨立調查。

中國外交部發言人郭嘉昆9日表示：「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑。」

中國社群平台微博8日上午熱搜話題排首是「黃仁勳41年好丈夫人設崩塌」。

稱5月訪中時 未收情資

華爾街日報日前報導，國務卿魯比歐(Marco Rubio)主持的一份機密備忘錄曾對黃仁勳與黃樂桃色關係提出警告。川普9日被問到是否看過備忘錄時說：「我一定會向情報人員確認核實，他們可能有提過。這對我當然沒有太多影響。」川普說，黃仁勳5月隨團訪問北京時，還沒有收到桃色風波的情資。

黃仁勳捲入桃色共諜風波引發國會高度關注，可望於明年1月出任眾議院議長的民主黨眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)9日要求，就輝達相關爭議提供「完整簡報」。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)與共和黨參議員班克斯(Jim Banks)則發表聯合聲明，呼籲國會針對AI相關企業的監督採取果斷行動。兩人表示，輝達與黃仁勳公布的消息，讓國安疑慮更加迫切，也帶出輝達必須回答的重要問題。