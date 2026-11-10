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全押1人 黃仁勳風波凸顯Nvidia長期忽視「關鍵人風險」

編譯陳韻涵／綜合報導
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輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨董事會調查。(路透)
輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨董事會調查。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳婚外情風波引發外界檢視輝達長期忽視的關鍵人風險，也凸顯公司接班計畫不明，但其在AI與晶片市場的主導地位短期仍難撼動。

Nvidia輝達（另稱英偉達）創辦人黃仁勳(Jensen Huang)8日承認與疑似中國間諜的黃樂(Alice Huang)發生婚外情，凸顯輝達(Nvidia)長期被忽視的「關鍵人風險」。外界憂心，這家全球最大半導體公司的成長，幾乎全押在黃仁勳一人身上，一旦他下台，恐怕沒有備案。

黃仁勳8日坦承與新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂的緋聞並道歉，董事會隨即宣布展開獨立調查。輝達表示黃仁勳得到董事會的支持，但未披露接班計畫。

Megaspeed正因涉嫌將先進晶片賣到中國而接受調查，輝達董事會表示，沒有理由相信國家安全或公司機密外洩，並對黃仁勳的領導力表示信心，川普總統也形容黃仁勳是「正直的人」。

伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)分析師8日指出，「輝達不是一家普通公司，黃仁勳也不是一位普通的執行長；他就是輝達，明確制定輝達的長期策略與方向。」

Axios報導，輝達組織扁平，黃仁勳手下有60多位直屬部屬，也未公開培養接班人，外界難以判斷誰能接棒。

華盛頓郵報旗下分析部門華郵情報(WP Intelligence)分析師蓋勒(Dan Gallagher)說：「很難想像輝達由其他人經營。」

投資機構Hunterbrook的貝瑟妮．麥克萊恩(Bethany McLean)研究形容，輝達堪稱人工智慧(AI)領域的「中央銀行」，輝達對供應商、資料中心與雲端業者的承諾與擔保超過5300億元。

此外，輝達的市值約4兆5000億元，約占史坦普500指數(S&P 500)的7%。

黃仁勳多次出手穩定市場，包括支持CoreWeave、OpenAI等AI及雲端產業，並在歐洲巡迴推銷國家級的AI計畫。

Anthropic與OpenAI已積極分散晶片來源，但短期內仍無法取代輝達；CoreWeave等「新雲端」業者與AI新創公司，更依賴輝達的資金與算力。

伯恩斯坦分析師警告，「黃仁勳被中國設美人計拉攏」這類標題，將是「沉重的干擾，並在最糟糕的時期提供兩黨大量攻擊素材」；但分析師也認為，輝達本就有意擴大對中國銷售，相關攻擊「顯得多餘」。

黃仁勳曾主張放寬對中銷售晶片，支持開放AI模型，這些言論如今恐重新被檢視。

今年1月，黃仁勳曾告訴「彭博」，當執行長這麼久的秘訣，第一就是「別被開除」；如今，這句話格外耐人尋味。

精華 FAQ

  • 他坦承與新加坡前高階主管的婚外情後，董事會隨即啟動獨立調查，外界也開始質疑輝達是否過度依賴單一領導者，且缺乏明確接班安排。

  • 輝達組織扁平，黃仁勳有60多位直屬部屬，卻沒有公開培養接班人；分析師認為他幾乎主導公司長期策略與方向，因此很難想像由他人接手經營。

  • 輝達被形容為AI領域的「中央銀行」，對供應商、資料中心與雲端業者承諾龐大，市值約4兆5000億元，約占S&P 500的7%，短期仍難被取代。

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