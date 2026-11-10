我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

黃仁勳若涉洩密 最重恐受刑事調查 4種可能情況曝光

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳坦承與疑似中國女間諜黃樂發生婚外情。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳坦承與疑似中國女間諜黃樂發生婚外情。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳婚外情風波引發輝達董事會、國會與司法部關注，後續可能從證實無洩密到被迫下台，甚至升高為刑事調查與國安風險。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳坦承與疑似中國女間諜黃樂發生婚外情，輝達強調目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露，黃仁勳將繼續擔任執行長。不過，黃仁勳面臨公司、國會、司法部等調查，若被查出涉及洩密或不利國安，恐面臨嚴厲處罰。

輝達董事會已展開調查，接下來可能出現幾種可能發展。

1.確定無洩密 續任執行長

若調查發現沒有任何證據顯示黃仁勳婚外情導致國安受損、輝達機密技術外洩，或協助Megaspeed違法規避出口管制，黃仁勳可望續任執行長。

輝達接下來會全面升級合規作為，包括為高層與核心技術人員制定更嚴格的防諜申報制度，並對敏感區域客戶施加更高規格獨立審查。董事會必須確保商業關係不會讓公司違反美國出口管制規定，也不能讓機密資訊外洩。

2.雖未踩線 但被要求下台

若調查顯示黃仁勳與對方往來期間存在嚴重利益衝突，例如私情影響商業決策，或黃仁勳向董事會隱瞞關鍵資訊，或美國國會與美國政府施加極大的行政壓力與法規紅線，董事會仍可能要求黃仁勳下台。

國會已要求在11月18日舉行閉門簡報會，國會議員希望黃仁勳說明這段關係及公司的安全防護程序。任何顯示輝達內部管控失靈的證據，都可能對董事會形成額外壓力。

為減緩對公司的營運衝擊，董事會可能安排黃仁勳卸下執行長與董事長職務，保留顧問或創辦人身分，將營運權交由過渡管理團隊。

3.自行離職 公司啟動接班

即使調查未發現他有不利國安或公司利益的行為，黃仁勳也可能選擇主動離職。

若爭議持續延燒，可能影響他與政府官員、客戶及投資人的往來。董事會必須考量，領導層交接是否有助於保護公司。

不過，要找到接班人並不容易。黃仁勳於1993年共同創立輝達，他的角色不只是經營公司，也深度參與產品策略以及與主要客戶的關係。

4.若證實違法 挨罰並去職

若董事會調查或美國政府調查發現實質證據，證實黃仁勳婚外情對象獲取敏感資訊，或黃仁勳明知Megaspeed涉及晶片轉運中國卻給予庇護，董事會可能直接解雇黃仁勳。

黃仁勳與輝達可能面臨刑事調查，司法部等聯邦政府部門將進行司法追訴，問題升級為刑事犯罪與國安法規範疇。輝達將面臨巨額罰款、聯邦政府嚴厲監管，並面臨黃仁勳去職的人事整頓，甚至演變成輝達領導權之爭。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於他與疑似中國女間諜的婚外情，是否導致輝達機密外洩、違反出口管制，或對美國國家安全造成實質危害。

  • 若查無證據顯示國安受損或機密外洩，他可望續任執行長，但輝達仍會強化合規、防諜申報與敏感客戶審查機制。

  • 若證實對方取得敏感資訊，或黃仁勳明知晶片轉運中國仍包庇，可能遭董事會解雇，並引發司法部刑事追訴、巨額罰款與公司高層重整。

黃仁勳 NVIDIA 間諜

上一則

查走私Nvidia晶片 商務部官員疑洩調查 改由司法部接手

下一則

黃仁勳出軌風波 凸顯矽谷資安最大難關：性

延伸閱讀

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查
黃仁勳婚外情面臨Nvidia董事會調查 外媒推演5種結局

黃仁勳婚外情面臨Nvidia董事會調查 外媒推演5種結局
黃仁勳11/18赴國會閉門會議？捲女諜案的他面臨強力檢視

黃仁勳11/18赴國會閉門會議？捲女諜案的他面臨強力檢視
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說