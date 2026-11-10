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查走私Nvidia晶片 商務部官員疑洩調查 改由司法部接手

記者顏伶如／綜合報導
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原本商務部調查Megaspeed疑走私輝達晶片到中國，但調查突由司法部接手。圖為...
原本商務部調查Megaspeed疑走私輝達晶片到中國，但調查突由司法部接手。圖為黃仁勳(左)與商務部長盧特尼克7月在白宮參加活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約時報報導，美商務部原追查Megaspeed走私Nvidia晶片至中國，卻在輝達法務長聯繫後中止並改由司法部接手，相關官員也因可能不當接觸遭質疑。

紐約時報9日報導，商務部調查人員原本正在深入調查新加坡數據中心公司Megaspeed疑似將Nvidia輝達（另稱英偉達）晶片走私到中國，但調查工作去年底突然喊停，轉由司法部接手。美國官員當時便研判，Megaspeed高層主管是中國間諜，與輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang)有感情關係。

商務部工業暨安全局(Bureau of Industry and Security)調查人員2025年8月接到輝達法務長詢問有關Megaspeed案件訊息的電郵之後，商務部調查行動便突然中斷。

輝達法務長泰德(Tim Teter)在信中寫道，商務部次長凱斯勒(Jeff Kessler)已經授權輝達針對這起調查案展開聯繫。商務部調查探員對於輝達直接在信中點出上司的名字感到震驚。泰德是川普總統任命的政務官。

商務部官員透露，輝達曾經直接聯繫調查員，要求與其中一人見面。調查員婉拒見面要求之後，泰德回覆訊息寫道，不確定問題出在哪裡，凱斯勒曾說輝達可以直接跟商務部工業暨安全局調查員溝通。

官員說，調查員將與泰德的電郵往來轉給凱斯勒，凱斯勒數小時之後回信表示，調查工作應該嚴格遵守規定。官員表示，凱斯勒並未下令調查員向輝達透露訊息，或向探員施壓要求參加哪些會議、洩露哪些訊息。

現任與前任政府官員說，凱斯勒與輝達的關係可能違反政府程序，可能也讓調查案件受到影響。

凱斯勒直接向商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)報告，他私下究竟與輝達討論過什麼，如今引起質疑。這些互動接下來可能也將面臨調查。

某些官員說，凱斯勒可能無意之間讓自己陷入不當使用影響力、危害商務部對Megaspeed調查工作等指控。

知情人士說，為了避免川普政府對Megaspeed的調查受到任何潛在損害，調查案件很快便從商務部移交司法部；目前司法部正對輝達進行刑事調查。

川普2025年10月聽取調查簡報，得知Megaspeed高層主管黃樂(Alice Huang)與黃仁勳有婚外情。

精華 FAQ

  • 商務部工業暨安全局原在查Megaspeed疑似將Nvidia晶片走私到中國，但在輝達法務長來信聯繫調查員後，調查突然中斷，案件也被移交司法部處理。

  • 因為信中直接點名商務部次長凱斯勒，且輝達還曾要求與調查員見面，讓調查人員震驚。官員擔心這類接觸可能違反程序，甚至影響案件公正性。

  • 知情人士表示，為避免調查受損，Megaspeed案已轉交司法部，且司法部正對輝達進行刑事調查；凱斯勒與輝達的私下互動也可能面臨進一步檢視。

商務部 NVIDIA 司法部

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