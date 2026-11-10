投資人表達失望 Nvidia股價挫4.3% 股東提告控隱瞞

輝達股價下跌4.3%。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美股9日大漲之際，輝達卻因股東提告與黃仁勳爭議遭重挫4.3%，市值蒸發約1900億元，投資人對公司揭露不足表達失望。

美股9日強力反彈，收復上周大部分失地，史坦普500指數(S&P 500)漲2.3%，道瓊漲1104點。油價跌至每桶92.57美元，緩解市場對伊朗戰爭的憂慮。但Nvidia輝達 （另稱英偉達）股價下跌4.3%，投資人雖公開力挺CEO黃仁勳 ，但私下表達了失望之情。

在輝達9日股價慘跌同時，路透9日報導，輝達與執行長黃仁勳9日遭股東提告，被控隱瞞黃仁勳與疑似中國間諜的黃樂的關係，誤導投資人。股東尋求以集體訴訟方式求償，金額未明。輝達股價當天收跌4.3%，市值蒸發約1900億元。

根據提交至加州聖荷西聯邦法院的訴狀，股東指控，輝達與黃仁勳未如實揭露黃仁勳涉嫌與新加坡資料中心公司Megaspeed前主管黃樂發生婚外情，也未揭露此事引發的國安疑慮，威脅輝達聲譽及業務前景。

這起訴訟在9日美股收盤5分鐘後提出，由基斯滕馬赫(Mark Kistenmacher)為首的輝達股東向被告求償。輝達未立即回應。企業股價意外下跌後，股東提告的情況相當常見。

美聯社9日報導，史坦普500指數上漲2.3%，連續第二個交易日收高，科技股9日收復部分失土。上周市場因擔心期中選舉民主黨勝利可能導致AI資料中心建設放緩而遭遇大跌。這是該指數自4月以來最佳單日表現，目前僅比上月創下的歷史高點低3.4%。 輝達股價盤中一度慘摔近 9%，終場仍下跌4.27%。但不過，股市主要指數9日全面收紅，道瓊工業指數更狂飆逾千點；台積電ADR也同步走揚，上漲3.51%，與輝達走勢形成鮮明對比。

AI建設相關的股票9日表現不錯，包括超微(Advanced Micro Devices)上漲13.3%，收復上周11%的跌幅，CoreWeave上漲5.6%，稍早上周曾暴跌15.4%。反觀輝達則下跌4.3%。

Axios報導，部分輝達投資人 私下表示失望。一名持有輝達股票的科技投資人稱情況「極度令人失望」，但補充說，他認為黃仁勳會繼續擔任執行長，因為輝達位居AI生態系核心，太重要而不能倒。