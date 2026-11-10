我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

誰來調查黃仁勳？Nvidia關鍵董事尼爾曝光

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達董事會調查黃仁勳相關疑雲，首席獨立董事尼爾可能扮演關鍵角色，調查的獨立性與透...
輝達董事會調查黃仁勳相關疑雲，首席獨立董事尼爾可能扮演關鍵角色，調查的獨立性與透明度受到關注。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達正調查黃仁勳涉婚外情與間諜疑雲，首席獨立董事尼爾可能主導調查，事件也牽動公司治理、監管壓力與市場信心。

輝達NVIDIA）調查執行長黃仁勳婚外情及相關間諜疑雲，誰將扮演關鍵角色？首席獨立董事兼公司治理負責人尼爾（Stephen Neal）備受矚目，但輝達尚未公布具體調查人選。

這項調查也讓輝達少見的董事會結構受到關注。輝達沒有設置董事長，該公司申報文件解釋，這是為了確保每位董事在公司事務與管理上都有平等的發言權。金融時報另引述知情人士透露，這次調查可能由尼爾主導。

CNBC報導，尼爾2019年加入輝達董事會，曾任Cooley法律事務所執行長。該事務所資料顯示，他曾為多個董事會與獨立董事進行調查，他曾為多個董事會與獨立董事進行調查，也替企業與個人處理美國證券交易委員會（SEC）相關調查，還曾就通用汽車與裴洛（Ross Perot）的爭議提供法律建議。

Cooley於1993年協助輝達成立公司，此後雙方合作約三十年，但目前尚未確認這次外聘律師是否來自Cooley。

西北大學凱洛管理學院管理與組織學教授金恩（Brayden King）告訴CNBC，輝達聲譽與黃仁勳高度相連，透明調查是恢復與維持股東信任的關鍵。他表示，調查必須真正獨立、足夠坦誠，讓外界相信結果可信。若調查確認國安面臨風險，公司就須採取強力措施，並建立防止類似事件重演的治理制度。

這項調查也讓黃仁勳能否繼續掌舵輝達增添變數，外界擔心影響可能擴及參與AI基礎建設的其他科技公司。

花旗分析師在周一的報告中指出，隨著調查推進，市場須關注的關鍵問題，包括潛在的公司治理影響，以及日益加強的監管審查。

精華 FAQ

  • 報導指出，輝達首席獨立董事兼公司治理負責人尼爾最受關注，知情人士稱他可能主導調查；但公司目前尚未正式公布具體調查人選。

  • 輝達申報文件說明，公司不設董事長，是為了讓每位董事在公司事務與管理上都有平等發言權；在此次調查下，這種董事會結構更顯得特別。

  • 市場主要關注公司治理是否受衝擊、監管審查是否升高，以及若調查證實存在國安風險，輝達是否會採取強力措施，並影響黃仁勳是否續掌舵。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

洛杉磯機場空中驚魂：法航險撞美航 飛行員回「給我一點時間」

下一則

後院擬蓋165呎電塔 華裔屋主挺身對抗電力公司

延伸閱讀

桃色風暴讓Nvidia股價盤前重挫5% 黃仁勳去留備受關注

桃色風暴讓Nvidia股價盤前重挫5% 黃仁勳去留備受關注
黃仁勳婚外情面臨Nvidia董事會調查 外媒推演5種結局

黃仁勳婚外情面臨Nvidia董事會調查 外媒推演5種結局
Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查
黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說