川普總統(左)2026年9月29日在白宮接見科技巨頭時，與Anthropic執行長阿莫戴(中)談話。 (歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在《60分鐘》稱司法部曾警告某大型AI公司執行長「準備坐牢」，外界依多項線索推測對象可能是Anthropic執行長阿莫戴，相關爭議涉及AI安全、政府施壓與後續管制。

總統川普 在8日晚間播出的 CBS「60分鐘」(60 Minutes) 專訪時，突然爆出司法部 曾嚴厲警告某家大型AI公司的執行長「準備坐牢吧」；但他沒說明這個執行長是誰，而外界從各個線索推測，此人極可能是Anthropic 的執行長阿莫戴(Dario Amodei)。

川普在8日播放的訪問中透露，他的政府收到有人涉嫌「利用AI從事不當行為」的舉報，司法部於是致電某大型AI公司的執行長，警告對方「準備坐牢吧，去跟你的妻子孩子吻別，明天一早你就要被捕了」，之後此人「徹底改變了作法」。

川在訪問中沒有點名何人，但政治網媒Politico及其他媒體憑藉過去的報導及線索，推測此人就是阿莫戴，原因包括︰

Anthropic旗下的AI模型Claude Fable 5，今年6月爆出安全漏洞，亞馬遜向政府報告有關漏洞可能讓用戶規避安全限制，但阿莫戴拒絕政府要求將模型下架，事後傳出川普大發雷霆並向幕僚直言「我想把他送進監獄」，其後由商務部祭出出口管制手段迫使Anthropic暫停該模型。

到了6月19日，川普接受Axios專訪，當被問到Anthropic是否構成國安威脅時，他說，「有人會因為這種事被關進監獄」。

川普9月14日在旗下社媒「真實社群」(Truth Social)發文，直接點名阿莫戴，表示政府曾阻止AI界人士做壞事，並藉此佐證白宮有能力約束AI產業。

川普在6月19日的專訪裡，曾稱讚阿莫戴在壓力下反應迅速、使Anthropic配合政府增加技術防護，在6月底獲得禁令解封， 這與「徹底改變作法」之說高度吻合。不過，司法部、白宮以及Anthropic等均拒絕證實。

由於適值Nvidia(輝達，又名英偉達)執行長黃仁勳承認出軌有婚外情，部分網民曾一度聯想到川普口中的此人是黃仁勳。但川普已公開力挺黃仁勳。