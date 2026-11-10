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黃仁勳職位不保？企業CEO身陷桃色風暴 下場大不同

編譯季晶晶葉亭均／綜合報導
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亞馬遜創辦人貝佐斯。 (路透)
亞馬遜創辦人貝佐斯。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳婚外情風波引發輝達董事會調查與留任疑慮，雖短期仍獲支持，但若結果不利，恐衝擊公司股價並牽動國會與美國對晶片出口中國的審查。

Nvidia(輝達，又名英偉達)執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位？分析師警告，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持，他將在調查期間繼續領導公司。MarketWatch引述聯博資產管理公司分析師羅斯根指出，輝達依賴黃仁勳，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

在美國企業史上，不乏大公司執行長緋聞纏身痛失職位例子，也有人順利脫身。然而，黃仁勳事件可能涉及國安，更加複雜。

英特爾前執行長科再奇就是因婚外情在2018年辭職；隔年，時任麥當勞執行長伊斯特布魯克遭董事會解職，原因是與員工發生親密關係，違反公司政策。

另外，2005年，波音公司執行長史東賽佛被揭發與一名女性高管有婚外情，遭董事會強制要求辭職。百思買前執行長唐恩2012年4月因與29歲女下屬發生婚外情而辭職，當時他52歲。惠普前執行長賀德曾和女下屬交往，並且在2010年被控性騷，他最終辭去執行長職務。

不過，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯都不受緋聞影響，關鍵在兩人對公司有絕對的股權掌控力與極高的「創辦人溢價」，同時兩人私生活並未觸犯利益輸送或內部職權壓迫紅線。

Gizmodo報導，Yorkville Ives董事總經理艾夫斯表示，黃仁勳確實有丟掉執行長職位的風險。由於他對輝達全球策略至關重要，遭撤換的可能性將增加股價風險。

法新社報導，黃仁勳短期內預料能保住職位，但董事會調查結果可能改變局面；事件將引發多項國會調查，並導致華府加強檢視輝達晶片出口中國。

精華 FAQ

  • 目前董事會仍公開支持他，並讓他在調查期間續任；但分析師認為，最終能否留任仍取決於董事會調查結果，若情勢惡化，職位可能不保。

  • 內文舉出英特爾科再奇、麥當勞伊斯特布魯克、波音史東賽佛、百思買唐恩與惠普賀德等案例，顯示CEO若違反公司政策或涉及權力失當，常會被迫離職。

  • 因為黃仁勳對輝達全球策略極關鍵，若被撤換會帶來接班與股價風險；此外事件還可能牽動國安與國會調查，尤其是華府對輝達晶片出口中國的審視。

黃仁勳 英特爾 輝達

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