黃樂「一句話叫來黃仁勳」 過往經歷成謎 如今行蹤也不明

黃樂與黃仁勳被目擊2024年6月7日在台北參加聚會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳承認婚外情，對象疑為Megaspeed前高階主管黃樂；同時Megaspeed因大量採購輝達晶片、疑涉對中走私而成華府關注焦點。

Nvidia(輝達 ，又名英偉達)執行長黃仁勳 8日在致員工信中坦承發生婚外情，但未透露外遇對象，紐時報導，他已向董事會承認與黃樂有親密關係。黃樂是中國公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

總部在新加坡的Megaspeed於2023年由中國網路遊戲公司的新加坡子公司分拆成立，黃樂最初擔任董事總經理，後自稱執行長。該公司過去兩年採購逾48億元輝達晶片，即使商務部調查該公司是否協助中國走私受管制AI晶片，輝達仍持續與其往來。

隨著採購增加，黃仁勳與黃樂也開始共度時光。2024年6月，兩人赴台參加科技展，黃樂在台北一家酒吧和一群科技業的主管聚會時，打賭能把黃仁勳找來。她聯絡黃仁勳後不久，黃果然現身，和眾人喝了一小杯威士忌。

隔年兩人再於台北聚餐，媒體拍到黃樂親吻黃仁勳臉頰，並在他受訪時站在身後。美國官員原已對Megaspeed的採購量感到警惕，兩人的關係成為華府關注焦點。

中國網路上幾乎找不到黃樂的背景資料。一份署名黃樂的中國私募基金資料庫簡介記載，她曾任湖南衛視與中國中央電視台記者，之後轉往金融業，擔任匯豐私人銀行部門總裁助理、中信證券副總裁。不過，這些經歷尚未獲證實。紐約郵報引述一名湖南衛視主管稱，從未聽過黃樂，央視官網也找不到她的個人資料。

中國投資資料另記載，黃樂曾任上海和熙投資管理公司執行董事及基金經理，該公司與中國遊戲公司第七大道(7Road)有關。

彭博資訊報導，黃樂在電視台、私募股權任職後，於2023年創設Megaspeed。Megaspeed是從中國遊戲巨擘「第七大道」分拆而來，時間點是前總統拜登全面管制先進晶片輸中國的過後幾個月。

詳細來說，第七大道先把新加坡子公司賣給英國維京群島的實體業者Huang Le Ltd.，由黃樂接掌，2023年1月Huang Le Ltd.把Megaspeed出售給新加坡空殼公司。交易過後數日，這家公司就被指定為「輝達雲端夥伴」，這是各方渴求的地位，能優先取得輝達晶片。

貿易紀錄顯示，Megaspeed隨後進口的商品，價值是該公司2023年現金餘額的1000倍以上。該公司輸入的輝達產品，總值超過46億元(一說48億元)。Megaspeed並在東南亞多地，出租輝達晶片給阿里巴巴，而阿里先前是美國國安疑慮的鎖定目標。

另一方面，美方也在調查Megaspeed疑似走私硬體至中國，官員去年曾要求輝達核對。輝達最初回覆數量無誤，但Megaspeed實際進口量比輝達的資料中心存量，多出5萬個。新加坡警方去年曾把黃樂找來問話，並禁止她離境，但目前黃樂下落不明。

2023年11月10日，黃樂辭去董事職務，但2024年6月仍出席台北一場黃仁勳參與的業界聚會。

黃樂未回應紐約時報的置評請求，目前未見她遭起訴的公開報導。