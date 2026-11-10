黃仁勳出軌風波 凸顯矽谷資安最大難關：性

輝達執行長黃仁勳(右)2025年5月訪台宴客時，與黃樂(左)說話。(記者曾原信/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出矽谷科技大老屢陷外遇與私德爭議，從黃仁勳、比爾蓋茲到貝佐斯皆在列，顯示權力、名望與婚外情之間常有密切連結。

在輝達(Nvidia，另稱英偉達)執行長黃仁勳 改變科技格局之前，半導體產業的明星人物寥寥可數，財富、婚外情、政治鮮少出現在晶片製造商的討論中。近期黃仁勳的桃色風波，卻也只是再次證實無論是什麼產業、在矽谷 的哪個角落，都可能難過美人關。

紐約時報報導，黃仁勳之前最著名的晶片產業領袖，可能是英特爾 (Intel)前執行長葛洛夫(Andy Grove)，他持有的股票價值從未超過數億元。在晶片產業的先驅者中，英特爾聯合創始人摩爾(Gordon Moore)是唯一一位知名的億萬富翁，不過格魯夫和摩爾以及他們的許多同行都以長久的婚姻和低調的生活方式而聞名。2018年，英特爾時任執行長科再奇(Brian Krzanich)與下屬發生不當關係而辭職。

新聞周刊(Newsweek)報導，放眼矽谷，私德風波早有先例。微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)於2021年承認他曾與一名員工發生婚外情，此事引發了董事會的調查，並最終摧毀了他與梅琳達(Melinda French Gates)長達27年的婚姻。今年6月，蓋茲在國會作證時承認淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)顯然曾考慮利用其婚外情的把柄來勒索他，不過他堅稱自己從未受到勒索。

谷歌共同創辦人布林(Sergey Brin)與一名行銷主管的戀情也曾登上頭條新聞，導致婚姻破裂。亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與蘿倫．桑切斯(Lauren Sánchez)的戀情，引發了沸沸揚揚的外遇醜聞，其中還伴隨著涉及私密照片的勒索指控。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)複雜的感情史更是難以細數。

大量研究表明權力與婚外情密切相關。2025年美國綜合社會調查的一項分析發現，25至54歲從事高聲望職業的已婚男性中，有18%承認曾對配偶不忠；中上層聲望職業的男性，這一比率僅為7%。

矽谷在工程領域取得了令人嘆為觀止的成就，但仍難敵刻在基因裡的慾望，性仍舊是讓聰明男人做出驚人蠢事的有效工具。情報機構長期以來一直進行兩種「美人計」：一是與目標建立長達數年的親密關係，逐步套取敏感資訊；二是引誘目標打破道德界線後，再以曝光醜聞為威脅來勒索。新聞周刊更直言，這些科技高層監管著人類歷史上最強大的技術，並要求大眾信任他們能嚴格監管AI發展，然而其中一些人連胯下都管不住。