GLP-1減重藥有失明風險 FDA要求標註 藥商稱待評估

GLP-1類減重藥物潛存「非動脈炎性前部缺血視神經病變」風險，恐導致失明，因此食藥局要求Ozempic等主要減重藥生產商，在說明書中標示罕見的失明風險。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FDA指出GLP-1減重藥可能增加NAION致失明風險，要求Ozempic、Zepbound等標示警語；藥廠稱待評估，但多國已先行要求提醒。

食品暨藥物管理局 (FDA )9日發布安全通告稱，GLP-1類減重 藥物潛存「非動脈炎性前部缺血視神經病變」(NAION)風險，恐導致失明，因此要求Ozempic、Zepbound等主要減重藥生產商，在說明書中標示罕見的失明風險。

目前已有數十名患者控告諾和諾德(Novo Nordisk)、禮來(Eli Lilly)這兩家最大GLP-1生產商，聲稱這些減肥藥讓他們失明；這兩家藥廠先前表示，研究並未證明任何GLP-1會導致NAION。

禮來發言人說，該公司正在評估FDA的最新通告並會盡快回應。諾和諾德發言人則表示，該公司將繼續監測其藥物安全性並與監管機構合作，仍相信該公司GLP-1藥品益處大於風險。

FDA於 2024 年底首次發現GLP-1減重藥可能有失明風險後便啟動審查；該機構審查與13萬4000多名患者相關的研究以及不良事件報告，從中發現潛在風險增加的證據。

分析發現，每年每10萬名服用GLP-1類藥物的患者中，約有六個NAION病例，服用安慰劑或其他糖尿病藥物的患者患NAION的約四例；不過，這份分析並未確定該潛在副作用的生物學解釋。

製藥商可針對FDA變更安全標籤要求提出異議，至於藥商最終是否必須添加風險提醒，仍將由FDA決定。

目前，英國、日本、澳大利亞都已要求針對這些藥品標註風險提醒。

NBC報導，NAION會影響視神經，當流向視神經的血液減少或受阻時便會導致突發性視力喪失。目前尚無有效治療方法。

芝加哥西北大學醫學系統(Northwestern Medicine in Chicago)眼科醫生吉爾(Manjot Gill)表示， FDA強制要求在標籤上添加警告是恰當的，已有文獻證實GLP-1類藥物可能增加患病風險。不過，NAION極為罕見，不必因過度焦慮而馬上停上使用GLP-1藥品，發出警告是為了提高公眾意識，以便患者如果出現視力變化可及時就醫。

美國眼科學會(American Academy of Ophthalmology)的數據顯示， NAION是全美第二常見視神經疾病，50歲以上族群每10萬人中約10人患病。