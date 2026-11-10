非詐騙 「退休儲蓄配對補助制度」明年上路 你或可領千元退休補助

IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： IRS已向部分納稅人寄信，提醒其可能符合2027年上路的退休儲蓄配對補助制度，符合收入與資格者最高每年可獲1,000元補助。

國稅局(IRS )近日陸續向部分納稅人寄發官方通知信，提醒他們可能符合2027年即將上路的「退休 儲蓄配對補助制度」(Saver's Match)資格。IRS在信中指出，根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。根據新制，符合資格的中低收入 者，每人每年最高可獲聯邦政府1000元補助，夫妻合計最多2000元。

這項新制源自2022年通過的退休改革法案SECURE 2.0，將於2027年取代現行的「退休儲蓄稅額抵免」(Saver's Credit)。兩者最大差別在於，現行制度主要透過抵減所得稅提供優惠，新制則由聯邦政府將補助直接存入退休帳戶，即使納稅人沒有應繳聯邦所得稅，也可能符合資格。

根據規定，符合資格的民眾，只要在2027年向合格退休帳戶存入2000元，且收入符合全額補助標準，聯邦政府便可提供50%、即1000元的配對補助。每人每年最高補助1000元；夫妻雙方均符合資格，且各自存入至少2000元，合計最高可獲2000元。

補助金額依報稅身分及修正後調整總收入(MAGI)而定。2027年單身申報者，年收入不超過2萬500元，可獲最高1000元補助；收入超過此門檻後，補助比率逐步遞減，達3萬5500元即不再符合資格。

夫妻合併申報者，家庭年收入不超過4萬1000元，夫妻兩人合計最高可獲2000元補助；收入超過4萬1000元後，補助逐步減少，達7萬1000元即失去資格。至於戶主報稅者，年收入不超過3萬750元，可獲最高1000元補助，收入達5萬3250元則不符合資格。

除了收入限制，申請人須在稅務年度結束時年滿18歲、不是符合稅法定義的全日制學生、未被其他納稅人列為受扶養人，並符合稅務居民及相關退休帳戶規定。這項補助並非僅限美國公民申請。

值得注意的是，IRS此次已利用既有報稅資料，主動篩選並通知可能符合資格的納稅人，而非等待民眾自行查詢。不過，收到通知信並不代表補助已獲核准，最終仍須依2027年的實際收入、退休儲蓄金額及其他資格條件認定。

IRS在通知中建議，已有退休帳戶的民眾可開始或持續儲蓄，尚未開設帳戶者則可考慮個人退休帳戶(IRA)。符合規定的帳戶包括傳統IRA、Roth IRA，以及401(k)、403(b)和部分政府457(b)退休計畫。

依照實施時程，新制適用於2027年起的合格退休儲蓄，民眾須於2028年申報2027年度聯邦所得稅時，透過Form 8880-A申請。政府補助將直接存入指定退休帳戶，不會以現金支票或一般銀行轉帳方式發放。

IRS並提供官方網站IRS.gov/SaversMatch供民眾查詢資格及申請規定，已收到通知信者，也可參考IRS.gov/CP321J了解相關資訊。