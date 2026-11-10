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風暴將襲美東 雨雪降溫 夜晚低溫下探20℉

編譯馬雯婷／綜合報導
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一場潛在的東北風暴可能於12日至14日侵襲東北部及新英格蘭地區，帶來降雨、降雪及...
一場潛在的東北風暴可能於12日至14日侵襲東北部及新英格蘭地區，帶來降雨、降雪及強風，之後氣溫大幅下降。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

東北部本周稍晚可能遭東北風暴侵襲，先帶來雨雪與強風，之後加拿大冷空氣南下，使美東氣溫明顯下滑，但下周可望回升。

紐約郵報報導，東北部本周稍晚將迎來一波明顯天氣變化，一場潛在的東北風暴(Nor'easter)可能於12日至14日侵襲東北部及新英格蘭地區，帶來降雨、降雪及強風。風暴過後，一波強冷空氣也將南下，導致東部氣溫大幅下降。

這波天氣變化將從東部開始降溫，與此同時，西部地區則逐漸轉暖。東西部氣溫呈現明顯反差，也為本周稍晚可能形成的風暴創造條件。

目前，西部正形成一道強大的高壓脊，促使加拿大冷空氣南下深入東北部，而西部則有暖空氣逐漸聚集。這種大氣環流變化將為低氣壓系統提供必要的高空能量，促使其逐漸增強。

這次天氣變化並非典型的聖嬰現象(El Niño)影響，而是與極地急流(Polar Jet Stream)南下有關。極地急流向南彎曲，可能使風暴最初在五大湖地區至俄亥俄河谷一帶形成，之後逐漸發展成更強的天氣系統。

此外，北極上空的平流層極地渦旋(Stratospheric Polar Vortex)異常提早受到干擾，也助長了這波大範圍天氣變化。

隨著天氣系統逐漸成形，各氣象預報模型對這場潛在東北風暴的行進路徑及影響仍存在不確定性。

目前較明朗的是，一道低氣壓波將於11日晚間在俄亥俄河谷一帶形成，並於12日晚間前朝中大西洋地區及東北部移動。

這個逐漸發展的天氣系統預計將為東部帶來大範圍降雨，降雪則最有可能出現在新英格蘭及東北部內陸的高海拔地區。

至於紐約市及95號州際公路沿線的沿海地區，即使出現雨雪交替，也不太可能形成明顯積雪。間歇性降雨、地表溫度偏高及冷空氣不足，都將使雪花難以在地面堆積。

從13日晚間開始，來自加拿大的冷空氣將逐漸擴散至美東。

東北部、五大湖及俄亥俄河谷一帶的白天最高氣溫可能只有華氏30至40多度，夜間低溫更可能驟降至華氏20多度。不過下周氣溫將回升。

精華 FAQ

  • 氣象預測顯示，低氣壓波可能在11日晚間於俄亥俄河谷形成，並於12日晚間前向中大西洋地區及東北部移動，之後逐步發展成更強的天氣系統。

  • 東部地區將出現大範圍降雨，新英格蘭與東北部內陸高海拔地區最可能降雪；紐約市及95號州際公路沿線即使有雨雪交替，也不易出現明顯積雪。

  • 13日晚間起加拿大冷空氣將擴散至美東，東北部、五大湖及俄亥俄河谷白天最高溫恐僅華氏30至40多度，夜間低溫更可能降至華氏20多度。

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