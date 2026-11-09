英媒：黃仁勳出軌對象兜售資料中心計畫 稱有辦法拿到輝達GPU

輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（中左）與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 金融時報報導稱，黃樂曾向中國投資人推銷東南亞資料中心計畫，宣稱可取得輝達GPU並借阿里巴巴招攬合作，相關風波也牽動黃仁勳婚外情與間諜疑雲。

英國「金融時報」報導，黃仁勳 婚外情風波核心人物黃樂曾向中國投資人推銷大型資料中心計畫，聲稱有能力取得ＮVIDIA輝達 繪圖處理器，並以與中國科技巨擘阿里巴巴的商業合作關係為賣點。

報導指出，據兩名曾聽取投資提案的人士透露，2025年初，黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）與商業夥伴康偉（Kang Wei，音譯）向中國投資人尋求投資，計劃在東南亞興建一座大型資料中心，兩人保證「絕對有辦法拿到輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）」，還說阿里巴巴也是該計畫的客戶之一。

根據美國現行出口管制規定，中國企業可以合法租用設於境外的資料中心運算資源，但不得擁有這些資料中心資產，其中大多數為美國晶片大廠輝達的先進GPU。

黃樂在這場投資簡報和日常商業往來中，均未透露自己與輝達執行長黃仁勳有任何密切關係。

本月有消息傳出，美方認為黃仁勳曾與一名受中國國家安全部情報機構招募、為中國從事間諜活動的女子發生婚外情，這名女子因而受到關注。

知情人士透露，美國官員今年根據美國情報部門提供的資訊撰寫一份備忘錄，其中提到黃仁勳出軌黃樂。黃樂曾在輝達客戶、新加坡資料中心業者Megaspeed短暫擔任高階主管。Megaspeed目前因涉嫌走私晶片，在多個司法管轄區接受調查，但公司強烈否認涉及任何晶片非法交易。

此外，黃樂也是上海和熙投資管理合夥人。這家基金於2010年成立，但根據中國企業登記資料，該基金自2022年起停止更新年度業績，旗下多款基金產品也已結束運作。

黃仁勳昨天承認曾對妻子不忠，在此之前，「紐約時報」率先披露，美國方面認為黃仁勳曾是中國當局間諜活動的目標。

輝達董事會表示將針對相關報導展開調查後，輝達股價今天早盤大跌4%。

金融時報無法獨立核實有關間諜活動的指控。中國外交部表示，相關指控毫無根據，並稱其為抹黑與誹謗。

根據企業登記資料，黃樂的商業夥伴康偉同時在中國桂林銀行擔任董事；桂林銀行是一家國有控股銀行，主要投資方為地方交通主管機關。記者嘗試透過電話與微信聯繫康偉，但未獲回應；黃樂目前電話無法聯繫，微信及電子郵件帳號疑似已刪除。

金融時報取得的照片顯示，黃仁勳與黃樂曾一同在上海出席一場晚宴；輝達在中國員工人數最多的辦公室就設在上海。兩人也曾在香港和加州被拍到同框。不過，這些照片均未顯示兩人有不當關係，其中幾張照片是在多人聚會場合拍攝。

報導指出，Megaspeed也利用與阿里巴巴的關係，向投資人爭取合作機會。

公司文件顯示，2024年6月，阿里巴巴透過一家名為Apex Enterprise Solutions的新加坡子公司，向Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix提供貸款。

根據貸款協議，Speedmatrix以整個公司業務作為貸款擔保。2024年全年，Megaspeed資產負債表規模從3300萬美元增至30億美元，其中很大一部分與旗下子公司的業務往來有關。

兩名知情人士透露，阿里巴巴不僅是Megaspeed投入東南亞雲端服務初期的主要客戶，至今也依然是其最大客戶。輝達最初與Megaspeed接洽、討論可能的採購合作，就是因為Megaspeed向其出示與阿里巴巴簽訂的租賃合約。

阿里巴巴尚未立即回應置評要求。