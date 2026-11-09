我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高市早苗稱「想見金正恩」金與正潑冷水

中國能從黃仁勳得到什麼？分析：黃樂「枕邊話」藏3大情報

英媒：黃仁勳出軌對象兜售資料中心計畫 稱有辦法拿到輝達GPU

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年...
輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（中左）與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

金融時報報導稱，黃樂曾向中國投資人推銷東南亞資料中心計畫，宣稱可取得輝達GPU並借阿里巴巴招攬合作，相關風波也牽動黃仁勳婚外情與間諜疑雲。

英國「金融時報」報導，黃仁勳婚外情風波核心人物黃樂曾向中國投資人推銷大型資料中心計畫，聲稱有能力取得ＮVIDIA輝達繪圖處理器，並以與中國科技巨擘阿里巴巴的商業合作關係為賣點。

報導指出，據兩名曾聽取投資提案的人士透露，2025年初，黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）與商業夥伴康偉（Kang Wei，音譯）向中國投資人尋求投資，計劃在東南亞興建一座大型資料中心，兩人保證「絕對有辦法拿到輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）」，還說阿里巴巴也是該計畫的客戶之一。

根據美國現行出口管制規定，中國企業可以合法租用設於境外的資料中心運算資源，但不得擁有這些資料中心資產，其中大多數為美國晶片大廠輝達的先進GPU。

黃樂在這場投資簡報和日常商業往來中，均未透露自己與輝達執行長黃仁勳有任何密切關係。

本月有消息傳出，美方認為黃仁勳曾與一名受中國國家安全部情報機構招募、為中國從事間諜活動的女子發生婚外情，這名女子因而受到關注。

知情人士透露，美國官員今年根據美國情報部門提供的資訊撰寫一份備忘錄，其中提到黃仁勳出軌黃樂。黃樂曾在輝達客戶、新加坡資料中心業者Megaspeed短暫擔任高階主管。Megaspeed目前因涉嫌走私晶片，在多個司法管轄區接受調查，但公司強烈否認涉及任何晶片非法交易。

此外，黃樂也是上海和熙投資管理合夥人。這家基金於2010年成立，但根據中國企業登記資料，該基金自2022年起停止更新年度業績，旗下多款基金產品也已結束運作。

黃仁勳昨天承認曾對妻子不忠，在此之前，「紐約時報」率先披露，美國方面認為黃仁勳曾是中國當局間諜活動的目標。

輝達董事會表示將針對相關報導展開調查後，輝達股價今天早盤大跌4%。

金融時報無法獨立核實有關間諜活動的指控。中國外交部表示，相關指控毫無根據，並稱其為抹黑與誹謗。

根據企業登記資料，黃樂的商業夥伴康偉同時在中國桂林銀行擔任董事；桂林銀行是一家國有控股銀行，主要投資方為地方交通主管機關。記者嘗試透過電話與微信聯繫康偉，但未獲回應；黃樂目前電話無法聯繫，微信及電子郵件帳號疑似已刪除。

金融時報取得的照片顯示，黃仁勳與黃樂曾一同在上海出席一場晚宴；輝達在中國員工人數最多的辦公室就設在上海。兩人也曾在香港和加州被拍到同框。不過，這些照片均未顯示兩人有不當關係，其中幾張照片是在多人聚會場合拍攝。

報導指出，Megaspeed也利用與阿里巴巴的關係，向投資人爭取合作機會。

公司文件顯示，2024年6月，阿里巴巴透過一家名為Apex Enterprise Solutions的新加坡子公司，向Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix提供貸款。

根據貸款協議，Speedmatrix以整個公司業務作為貸款擔保。2024年全年，Megaspeed資產負債表規模從3300萬美元增至30億美元，其中很大一部分與旗下子公司的業務往來有關。

兩名知情人士透露，阿里巴巴不僅是Megaspeed投入東南亞雲端服務初期的主要客戶，至今也依然是其最大客戶。輝達最初與Megaspeed接洽、討論可能的採購合作，就是因為Megaspeed向其出示與阿里巴巴簽訂的租賃合約。

阿里巴巴尚未立即回應置評要求。

精華 FAQ

  • 她與商業夥伴康偉在2025年初向中國投資人尋求資金，主打於東南亞興建大型資料中心，並強調可取得輝達先進GPU，還宣稱阿里巴巴也是客戶之一。

  • 因為美國規定中國企業可在境外租用運算資源，但不得擁有資料中心資產；而黃樂則把與阿里巴巴的合作當成賣點，藉此提高投資吸引力。

  • 報導指出黃仁勳婚外情與中國間諜疑雲使輝達受關注，董事會宣布調查後股價早盤大跌4%；相關指控未獲獨立證實，中方也已否認。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

上一則

黃仁勳若遭解雇誰接班？Nvidia不像蘋果庫克 子女掌權引揣測

延伸閱讀

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職
金融時報揭美方備忘錄：曾懷疑黃仁勳和女間諜交往

金融時報揭美方備忘錄：曾懷疑黃仁勳和女間諜交往
黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年

黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年
黃仁勳認外遇 彭博：Nvidia曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

黃仁勳認外遇 彭博：Nvidia曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這