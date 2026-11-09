黃仁勳若遭解雇誰接班？Nvidia不像蘋果庫克 子女掌權引揣測

黃仁勳之女黃敏珊（中）擔任輝達產品行銷資深總監，部分員工認為，黃仁勳正為家族接班鋪路。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，若輝達董事會決定撤換黃仁勳，公司目前沒有明確接班人選；同時他讓子女掌握更多權力，也引發外界對家族接班的揣測。

輝達（NVIDIA ）誰能接黃仁勳 的班？儘管他曾表示，董事會應該有許多接班人選可供選擇，目前沒有明確人選浮出檯面。但他的子女近年在公司掌握了更多權力，部分員工認為他在為家族接班鋪路。

紐約時報報導，如果董事會根據調查結果決定撤換黃仁勳，輝達並沒有受矚目的內部人選，能接掌這家晶片巨擘。這與蘋果當年的情況不同：喬布斯(Steve Jobs)因病辭世前，已有庫克 （Tim Cook）順利接棒。

五名現任與前任員工透露，黃仁勳過去幾年給予子女更多權力。兒子黃勝斌（Spencer Huang）擔任產品管理總監，在機器人業務中扮演領導角色；女兒黃敏珊（Madison Huang）是產品行銷資深總監，也參與機器人業務，以及傳播與行銷工作。女婿卡普雷茲（Nico Caprez）則從事業務開發。

黃家人在公司的角色日益吃重，讓部分員工感到不滿，有人覺得黃仁勳正在培養子女接班。不過，這是員工的觀察，不是輝達公布的接班安排。

由於子女能直接接觸黃仁勳，而公司所有重大決策最終都由他拍板，會議中也出現不尋常的權力關係。一些客戶、供應商與顧問，已開始主動與他的子女建立關係。

接班的另一道難題，是輝達日常運作高度依賴黃仁勳。他不僅是共同創辦人，也是持股3.56%的最大個人股東，超過60名主管直接向他報告。他主要透過專案會議領導公司，與會者從剛畢業的員工到高階主管都有。

目前，黃仁勳在調查期間仍將繼續領導公司。