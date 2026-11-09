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新澤西等11州提供「歐記健保」補貼 限低收入戶

編譯盧炯燊／即時報導
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圖為歐記健保的聯邦平台。11個州自掏腰包，為投保「歐記健保」的低收入民眾提供額外...
圖為歐記健保的聯邦平台。11個州自掏腰包，為投保「歐記健保」的低收入民眾提供額外補助。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

ACA加強版聯邦保費抵稅到期後，11個州另行提供額外補助，盼降低低收入民眾因保費暴增而退保的風險。

俗稱歐記健保的「平價醫療法」(ACA) 「加強版聯邦保費抵稅」(Enhanced Premium Tax Credits)，在2025年底屆滿後，導致全美平均保費顯著上升，不少人無法負擔而退保。對此有11個州自掏腰包，為投保的低收入民眾提供額外補助。

財經頻道CNBC 報導，這11個州包括包加州、科羅拉多州、康州、馬里蘭州、麻州、新墨西哥、新澤西、羅德島、佛蒙特、維吉尼亞州及華盛頓州。

醫療政策專家指出，由於健保流失率大幅上升，州政府的撥款將有助遏止更多中低收入家庭放棄健保。在剛結束的期中選舉，醫療負擔能力成為首要議題之一，上述11個州的選舉結果，大多傾向民主黨。

值得留意的是，儘管聯邦政府提供的加強版保費補貼已於2025年底到期，但仍有一部分聯邦補貼繼續有效，因此這11個州提供的補助，是任何聯邦補貼之外的額外補貼。

目前各州提供的援助金額、資格標準並不相同，但援助計畫都是針對低收入者而設。

這些州原本就設立州級醫療保險市場，而非直接使用聯邦平台HealthCare.gov；新墨西哥提供取代全額加強版補貼，加州和麻州增加補貼；佛蒙特早已長年透過州經費，維持低收入族群的保費優惠；羅德島州及維州則將在2027年新加入提供補貼。

聯邦加強版ACA補貼到期之後，衛生與公共服務部6月公布的數字顯示，截至2026年2月，ACA 的投保人數降至1920萬，較2025年2月的2210萬下降了13%。之後降幅持續擴大。

凱瑟家庭基金會(KFF)數據顯示，自ACA 補貼屆滿失效後，每月的保費翻了幾倍，推高了民眾的醫療成本。

喬治華盛頓大學健康法與政策榮譽教授羅森鮑姆(Sara Rosenbaum) 指出，若不提供民眾負擔得起的醫保，將陷入「致命惡性循環」，尤其未滿65歲但收入略高於補貼門檻者受衝擊最大，既不符紅藍卡(Medicare)資格，也無法取得白卡(Medicaid)。

精華 FAQ

  • 包括加州、科羅拉多州、康州、馬里蘭州、麻州、新墨西哥、新澤西、羅德島、佛蒙特、維吉尼亞州及華盛頓州，共11個州。這些州多設有州級醫療保險市場。

  • 因為加強版聯邦保費抵稅在2025年底屆滿後，許多人的保費明顯上升，導致投保流失增加。州政府加碼補助，可幫助中低收入家庭維持健保。

  • 最受衝擊的是未滿65歲、收入略高於補貼門檻的人。他們既不符合Medicare資格，也無法取得Medicaid，若保費太高，最可能放棄投保。

低收入 歐記健保 新澤西

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