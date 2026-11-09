吹牛老爹案檢察官 獲任命主導重啟康乃爾性侵案刑事調查

康乃爾大學。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州重啟康乃爾大學集體性侵案刑事調查，並由曾處理吹牛老爹與尼加德性犯罪案的前聯邦檢察官凱利主導，案件預計將持續數月。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James) 4日宣布，針對康乃爾大學(Cornell University)集體性侵 案，將正式重啟刑事調查，並由曾經主導饒舌歌手尚恩「吹牛老爹」康姆斯(Sean "Diddy" Combs)及時尚大亨彼得·尼加德(Peter Nygard)性犯罪案的前曼哈頓 聯邦檢察官賈桂琳·凱利(Jacqueline Kelly)出任外部特別顧問主導調查。

美聯社報導，化名「無名珍」(Jane Doe)的前康大女學生今年9月16日提起訴訟，指控2024年10月在兄弟會派對上，遭7名成員強迫施用K他命、大麻 與酒精後輪暴。無名珍最初證詞疑似遭刪減，湯普金斯郡(Tompkins County)地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)當年決定不起訴，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示對當地檢察官失去信心，遂於隔年10月指定詹樂霞接管案件。

詹樂霞透過聲明表示，「凱利是一位經驗豐富的檢察官，曾主導過眾多案件調查與審判。憑藉她的刑事法律專業知識、對公共服務的奉獻精神與司法經驗，我相信她將領導一項公正且全面的調查。」

曾任聯邦檢察官近十年的凱利，現任弗萊克斯納律師事務所(Boies Schiller Flexner)合夥人，該事務所以曾代表已故性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的受害者聞名。

凱利對此回應，「所有紐約人都應獲得對本案事實進行公正且徹底的調查。我期待將我多年擔任聯邦檢察官的經驗運用到檢察長辦公室的工作中，協助審查所有可用的證據。」

與此同時，被列為被告的兩名男子則向法院申請撤換詹樂霞，主張她在獲指定前曾在社群媒體發文支持原告，立場存在偏見。法官目前尚未裁決。

這起性侵案震撼常春藤盟校(Ivy League)，除了檢方重新調查，康大校方也聘請前代理司法部長葉慈(Sally Q. Yates)針對校內性騷擾與性侵處置流程進行全面審查。詹樂霞表示，整起刑事調查預計將耗時數月。