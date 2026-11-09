接觸染禽流感牛群 華州居民感染不治 全國今年死亡首例

傳出一年多來全美首例感染禽流感病毒而死亡病例；華盛頓州雅基馬郡一居民因在乳牛場接觸病毒，本月1日不治。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華盛頓州雅基馬郡一名居民因接觸感染H5N1的乳牛後染病身亡，成為全美今年首例禽流感死亡個案，當地並已有33個乳牛群驗出陽性。

華盛頓州雅基馬郡(Yakima County)一居民因為在乳牛場接觸到被禽流感 病毒感染的牛隻而連帶受傳染，本月1日宣告不治，成為全美一年以來禽流感 死亡首例。

這名雅基馬郡居民之前患有疾病，在接觸到禽流感病毒後住院治療，然而，郡府衛生官員表示，該感染居民已去世。

2024年禽流感成為美國公共衛生關注焦點，在那之後全美已有兩個禽流感相關的死亡病例，第一例於2025年1月公布，死者是路易斯安那州一名老人，感染H5N1型禽流感病毒，另一例發生在2025年11月，感染者在華盛頓州去世，感染較罕見的H5N5型禽流感病毒。

針對最近感染去世的這名當事人，雅基馬郡官員未透露更多細節；疾病防治中心 (CDC)表示，死者感染的是H5N1型禽流感病毒。

雅基馬郡官員報告稱，最近有33個乳牛群經H5N1禽流感病毒檢測呈陽性反應。

官員表示，目前已有三個人類感染病例與其中一家乳牛場有關；雅基馬郡衛生區(Yakima Health District)正與州衛生部門合作，尋找與感染者密切接觸過的人、並監測他們是否出現症狀。

H5N1禽流感病毒在野生鳥類、家禽、牛和其他動物之間廣泛傳播多年，2024年初在美國家畜之間傳染，引發人類健康隱憂；官員表示，環境裡有病毒勢必會增加人們接觸、進而感染的風險。

根據CDC最新報告，2024年初以來，全美已經通報70多例人類禽流感感染病例，但目前尚無人傳人的病例，公眾感染的風險小。

不過，官員仍持續敦促接觸過病禽或死禽的人員採取預防措施，包括在處理家禽時佩戴呼吸防護用品、護目鏡和手套；一般來說，農場工作人員的感染風險相對高。