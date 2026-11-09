我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

接觸染禽流感牛群 華州居民感染不治 全國今年死亡首例

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳出一年多來全美首例感染禽流感病毒而死亡病例；華盛頓州雅基馬郡一居民因在乳牛場接...
傳出一年多來全美首例感染禽流感病毒而死亡病例；華盛頓州雅基馬郡一居民因在乳牛場接觸病毒，本月1日不治。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華盛頓州雅基馬郡一名居民因接觸感染H5N1的乳牛後染病身亡，成為全美今年首例禽流感死亡個案，當地並已有33個乳牛群驗出陽性。

華盛頓州雅基馬郡(Yakima County)一居民因為在乳牛場接觸到被禽流感病毒感染的牛隻而連帶受傳染，本月1日宣告不治，成為全美一年以來禽流感死亡首例。

這名雅基馬郡居民之前患有疾病，在接觸到禽流感病毒後住院治療，然而，郡府衛生官員表示，該感染居民已去世。

2024年禽流感成為美國公共衛生關注焦點，在那之後全美已有兩個禽流感相關的死亡病例，第一例於2025年1月公布，死者是路易斯安那州一名老人，感染H5N1型禽流感病毒，另一例發生在2025年11月，感染者在華盛頓州去世，感染較罕見的H5N5型禽流感病毒。

針對最近感染去世的這名當事人，雅基馬郡官員未透露更多細節；疾病防治中心(CDC)表示，死者感染的是H5N1型禽流感病毒。

雅基馬郡官員報告稱，最近有33個乳牛群經H5N1禽流感病毒檢測呈陽性反應。

官員表示，目前已有三個人類感染病例與其中一家乳牛場有關；雅基馬郡衛生區(Yakima Health District)正與州衛生部門合作，尋找與感染者密切接觸過的人、並監測他們是否出現症狀。

H5N1禽流感病毒在野生鳥類、家禽、牛和其他動物之間廣泛傳播多年，2024年初在美國家畜之間傳染，引發人類健康隱憂；官員表示，環境裡有病毒勢必會增加人們接觸、進而感染的風險。

根據CDC最新報告，2024年初以來，全美已經通報70多例人類禽流感感染病例，但目前尚無人傳人的病例，公眾感染的風險小。

不過，官員仍持續敦促接觸過病禽或死禽的人員採取預防措施，包括在處理家禽時佩戴呼吸防護用品、護目鏡和手套；一般來說，農場工作人員的感染風險相對高。

精華 FAQ

  • 個案發生在華盛頓州雅基馬郡，死者是在乳牛場接觸到感染H5N1病毒的牛隻後受感染，之後住院治療仍不治身亡。

  • 疾病防治中心CDC表示，這名死者感染的是H5N1型禽流感病毒。雅基馬郡官員則未透露更多個人細節，只確認其已去世。

  • 雅基馬郡已有33個乳牛群檢測呈H5N1陽性，且有3起人類感染與同一家乳牛場相關；全美自2024年初以來已通報70多例人類感染，但尚無人傳人證據。

流感 疾病防治中心 禽流感

上一則

美東保險公司資深業務代表王鐵生

下一則

SAT入學測驗 499元AI作弊軟體破解 主辦單位急補漏洞

延伸閱讀

沙縣通報首例流感死亡 籲快打疫苗

沙縣通報首例流感死亡 籲快打疫苗
阿拉米達海灘爆禽流感 官方籲別碰病鳥

阿拉米達海灘爆禽流感 官方籲別碰病鳥
美國麻疹今年已8死 均未接種疫苗 逾5000病例創35年新高

美國麻疹今年已8死 均未接種疫苗 逾5000病例創35年新高
紐約州30年來首宗 1童感染麻疹病逝

紐約州30年來首宗 1童感染麻疹病逝

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職