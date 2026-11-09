我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

西南各州豪雨 乾涸水庫暫紓解 地方供水稍喘息

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西南部各州10月下旬與11月初暴雨成災，導致數百人被迫撤離。然而這場暴雨也為困擾...
西南部各州10月下旬與11月初暴雨成災，導致數百人被迫撤離。然而這場暴雨也為困擾當地多年的大乾旱帶來難得紓解。圖為亞州中部的巴雷特水壩已開始洩洪。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

西南部暴雨雖引發洪災與撤離，卻也大幅補充枯竭水庫與地下水，讓部分城市解除限水，但長期乾旱與科羅拉多河用水爭議仍未解決。

西南部地區10月下旬與11月初降下暴雨，湧入暴漲洪流淹沒當地社區，數百人被迫撤離。然而這場暴雨也為經歷多年大乾旱、水位降至歷史新低的水庫帶來難得紓解。

美聯社報導，波德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)氣候科學家馬丁霍林(Martin Hoerling)表示，大部分洪水最終將補充枯竭的湖泊與地下水層。

「這算是大自然帶來的意外之喜，」霍林說。

去年冬季降雪不足，春夏季融雪時對水庫水量的補充微乎其微。隨後出現的異常氣候「聖嬰」(El Niño)加劇強降雨，專家表示影響將持續數月，可能進一步挹注西部多州的 水資源。

霍林表示，全美第二大人工湖鮑威爾湖(Lake Powell)水位比9月中旬低點上升逾20呎，遠超今年融雪進水量。儘管截至6日蓄水量仍僅略高於四分之一，但洪水與持續降雨使總蓄水量將增加超過120萬畝/呎，足以供應約400萬個普通家庭一年的用水需求。

地方供水也獲得喘息。科羅拉多州帕戈薩斯普林斯(Pagosa Springs)降下約7吋雨量，讓先前受限水影響的1萬名居民順利解除限水。亞利桑納州旗桿市(Flagstaff)水務經理亨茨格(Brian Huntzinger)則指出，上瑪麗湖(Upper Lake Mary)自10月初已接收超過30億加侖的水，上周末暴雨更帶來相當於全市2年以上用水量，為仰賴地下水的供水運作帶來難得緩衝。

儘管暴雨紓解了水荒，但該地區長期乾旱的警報並未解除。亞利桑納州暴雨致水壩逼近滿水位而被迫放水，部分城市因而規畫擴建韋爾德河(Verde River)水壩以截留雨水。內政部墾務局(Bureau of Reclamation)表示，在明年4月山區積雪達高峰前不會調整科羅拉多河(Colorado River)放水量。

依現行減水計畫，加州、內華達與亞利桑納州未來2年每年須削減共125萬畝／呎用水，內華達與亞利桑納州更為此提起訴訟。

暴雨凸顯美西水資源管理不確定性，面對極端氣候異常挑戰，霍林強調，「我須弄清楚如何在更乾旱的未來保持韌性，而我們目前還沒做到。」

精華 FAQ

  • 暴雨雖造成洪水與居民撤離，卻也把大量洪流送入乾涸水庫與地下水層，為多年乾旱下的水資源帶來難得補充，部分水庫水位明顯回升。

  • 鮑威爾湖水位比9月中旬低點回升逾20呎，雖仍僅略高於四分之一滿，但新增蓄水超過120萬畝/呎，約可供400萬戶家庭一年用水。

  • 因為西部長期乾旱與科羅拉多河減水壓力仍在，內政部也不會在明年4月前調整放水量，加州、內華達與亞利桑納州仍面臨削減用水與訴訟爭議。

亞利桑納州 科羅拉多州

上一則

預算增至百億 檀香山輕軌稅擬永久化 民眾恐長期埋單

下一則

吹牛老爹案檢察官 獲任命主導重啟康乃爾性侵案刑事調查

延伸閱讀

新墨西哥州豪雨釀災 2座沙漠著名岩群崩塌

新墨西哥州豪雨釀災 2座沙漠著名岩群崩塌
大氣河流影響 南加恐下豪雨

大氣河流影響 南加恐下豪雨
舊金山海水倒灌創10月紀錄 沿海低窪地區恐淹水

舊金山海水倒灌創10月紀錄 沿海低窪地區恐淹水
淹水成北灣日常 高速公路入口匝道變湖泊 駕駛人被迫棄車

淹水成北灣日常 高速公路入口匝道變湖泊 駕駛人被迫棄車

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職