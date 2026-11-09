西南各州豪雨 乾涸水庫暫紓解 地方供水稍喘息

西南部各州10月下旬與11月初暴雨成災，導致數百人被迫撤離。然而這場暴雨也為困擾當地多年的大乾旱帶來難得紓解。圖為亞州中部的巴雷特水壩已開始洩洪。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西南部暴雨雖引發洪災與撤離，卻也大幅補充枯竭水庫與地下水，讓部分城市解除限水，但長期乾旱與科羅拉多河用水爭議仍未解決。

西南部地區10月下旬與11月初降下暴雨，湧入暴漲洪流淹沒當地社區，數百人被迫撤離。然而這場暴雨也為經歷多年大乾旱、水位降至歷史新低的水庫帶來難得紓解。

美聯社報導，波德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)氣候科學家馬丁霍林(Martin Hoerling)表示，大部分洪水最終將補充枯竭的湖泊與地下水層。

「這算是大自然帶來的意外之喜，」霍林說。

去年冬季降雪不足，春夏季融雪時對水庫水量的補充微乎其微。隨後出現的異常氣候「聖嬰」(El Niño)加劇強降雨，專家表示影響將持續數月，可能進一步挹注西部多州的 水資源。

霍林表示，全美第二大人工湖鮑威爾湖(Lake Powell)水位比9月中旬低點上升逾20呎，遠超今年融雪進水量。儘管截至6日蓄水量仍僅略高於四分之一，但洪水與持續降雨使總蓄水量將增加超過120萬畝/呎，足以供應約400萬個普通家庭一年的用水需求。

地方供水也獲得喘息。科羅拉多州 帕戈薩斯普林斯(Pagosa Springs)降下約7吋雨量，讓先前受限水影響的1萬名居民順利解除限水。亞利桑納州 旗桿市(Flagstaff)水務經理亨茨格(Brian Huntzinger)則指出，上瑪麗湖(Upper Lake Mary)自10月初已接收超過30億加侖的水，上周末暴雨更帶來相當於全市2年以上用水量，為仰賴地下水的供水運作帶來難得緩衝。

儘管暴雨紓解了水荒，但該地區長期乾旱的警報並未解除。亞利桑納州暴雨致水壩逼近滿水位而被迫放水，部分城市因而規畫擴建韋爾德河(Verde River)水壩以截留雨水。內政部墾務局(Bureau of Reclamation)表示，在明年4月山區積雪達高峰前不會調整科羅拉多河(Colorado River)放水量。

依現行減水計畫，加州、內華達與亞利桑納州未來2年每年須削減共125萬畝／呎用水，內華達與亞利桑納州更為此提起訴訟。

暴雨凸顯美西水資源管理不確定性，面對極端氣候異常挑戰，霍林強調，「我須弄清楚如何在更乾旱的未來保持韌性，而我們目前還沒做到。」