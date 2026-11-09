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哥吉拉-0.0 周末票房斬獲3160萬元 擊敗戴帽子的貓

編譯彭馨儀／綜合報導
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日本片「哥吉拉-0.0」橫掃電影市場，北美首周末票房即斬獲3160萬元，奪下冠軍...
日本片「哥吉拉-0.0」橫掃電影市場，北美首周末票房即斬獲3160萬元，奪下冠軍寶座，刷新北美外語片紀錄。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

《哥吉拉-0.0》以3160萬元拿下北美周末票房冠軍，打破真人外語片首周末紀錄，並在好評加持下有望超越前作表現。

「哥吉拉-0.0」(Godzilla Minus Zero)首周末票房即斬獲3160萬元，奪下北美冠軍，刷新北美外語片紀錄。

美聯社報導，這部由山崎貴(Takashi Yamazaki)執導、延續2023年奧斯卡獲獎影片「哥吉拉-1.0」(Godzilla Minus One)的故事，輕鬆擊敗華納兄弟(Warner Bros.)由比爾哈德(Bill Hader)配音的動畫電影「戴帽子的貓」(The Cat in the Hat)，北美首周末票房為2050萬元，海外票房為1000萬元。

儘管哥吉拉日前剛慶祝它的72歲生日，山崎貴透過讓系列回歸日本根源，重振影史上最長壽系列電影之一。這部由東宝(Toho)製作，以二戰(WWII)後的日本為背景。

除非算上2004年8380萬元的「受難記：最後的激情」(Passion of the Christ)，否則沒有任何一部真人外語電影的首周末票房能超越它。去年，動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇第一章」(Demon Slayer: Infinity Castle)首周末票房則高達7060萬元。

但「哥吉拉-0.0」打破了先前由2004年「英雄」(Hero)所保持的真人電影首周末票房紀錄(首周末票房開出1790萬元)，也進一步推升了國際非英語電影吸引美國觀眾走進戲院的趨勢。

東宝全球總裁上田晃司(Koji Ueda)在聲明中表示，「這一歷史性的首映成績表明，世界各地的觀眾與哥吉拉以及山崎貴的願景有著多麼深厚的共鳴。」

「哥吉拉-1.0」雖然預算不到1500萬元，卻榮獲奧斯卡(Oscar)最佳視覺效果獎，並成為美加有史以來票房最高的日本真人電影。

而「哥吉拉-0.0」預算不到2000萬元，勢必會超越前作5710萬元的票房紀錄。自上個月在紐約電影節首映以來，該片獲得了影評人爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度90%與觀眾CinemaScore評分A的一致好評。

精華 FAQ

  • 該片首周末在北美斬獲3160萬元，不僅奪下冠軍，也刷新北美外語片紀錄，成為真人外語電影票房表現最亮眼的作品之一。

  • 《哥吉拉-0.0》輕鬆超越華納兄弟的《戴帽子的貓》，後者北美首周末為2050萬元、海外1000萬元，顯示哥吉拉的吸引力更強。

  • 影片延續《哥吉拉-1.0》的成功，回歸日本根源並獲得90%新鮮度與A級口碑，市場預期它將很快超越前作5710萬元的票房紀錄。

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