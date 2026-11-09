掌控國會 民主黨擬大推清潔能源 追究背後貪腐責任 川普揚言否決

民主黨準備明年1月掌控國會後，大力推動清潔能源，以降低不斷上漲的能源成本，挑戰川 普總統的化石燃料政策。圖為內華達州的太陽能電廠。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉後取得國會多數，準備推動清潔能源與氣候議程，並調查川普政府削減綠能撥款的做法；川普則揚言否決，但白宮也表示願意合作。

民主黨 準備明年1月掌控國會後，大力推動清潔能源，以降低不斷上漲的能源成本，挑戰川普 總統的化石燃料政策。不過川普已表示，他將積極動用否決權。

上周期中選舉結果，民主黨在參眾兩院都取得多數優勢。多位民主黨議員承諾將會在下個國會會期內，制定旨在促進清潔能源發展和應對氣候變遷的議程。他們計畫對共和黨政府在氣候政策上的倒退以及取消綠色能源撥款的行為展開調查並舉行聽證，要推翻部分政策，恢復對再生能源的獎勵措施。

參院環境與公共工程委員會民主黨參議員，羅德島州的懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)表示，川普對清潔能源的攻擊推高了納稅人的能源成本。他表示，民主黨將「竭盡所能降低消費者的能源成本，並將追究川普石化燃料捐助者所造成的巨額貪腐 責任。」

美國清潔能源協會(American Clean Power Association)執行長格魯梅特(Jason Grumet)表示，所有致力於發展清潔能源的人都「感到信心倍增。」

民主黨要在議會中推行重大變革的政策，仍需要共和黨的支持，因為民主黨缺乏足夠的票數來推翻總統的否決。

哥倫比亞大學永續投資中心(Columbia Center on Sustainable Investment)主任薩克斯( Lisa Sachs)表示：「期中選舉的勝利賦予民主黨在民眾支出方面更大的影響力，以及在推進議程上所需的政治權力；問題在於他們能否有效地利用這些權力。這次投票的關鍵在於民眾的負擔能力與機會。民主黨現在需要確定哪些政策能夠實現這些目標。」

川普在期中選舉後曾經表示，民主黨會提出一些「荒謬的法案」，他會否決這些法案，但在稍後他又表示，他預測「在幾個月的否決之後」，他和民主黨會找到合作的方式。

白宮則是在4日發表聲明，川普總統「致力於開發可靠、經濟、安全的能源，以降低價格、加強電網並保護國家安全，並願意與任何人合作來實現這一目標。」

川普總統向來不喜歡綠色能源，尤其是離岸風電。前北達科他州民主黨參議員鐸根(Byron Dorgan)表示，川普可能會繼續推進他的能源政策，但也會被迫給國會一些制定清潔能源政策的空間。