AI仿聲音影像冒充CEO 3外國人詐騙1.29億 聯邦檢察官起訴

AI摘要 文章摘要整理： 美國聯邦檢察官起訴3名外籍人士，指控他們以AI偽造企業高層與律師聲音影像，誘騙多家跨國公司匯款，總金額逾1.29億元。

三名外籍人士因涉嫌參與國際詐騙 計畫而被起訴。聯邦檢察官稱，該計畫利用人工智慧 (AI)技術冒充企業高層和律師，竊取了超過1.29億元。

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室提交的起訴書，化名「洛奇·巴爾博亞」(Rocky Balboa)和「塞巴·克拉克」(Seba Clarke)的雅各布·索爾(Jacob Soall)於6月在西班牙被捕；化名「超人卡許」(Superman Cash)、「不可能的任務」(Impossible Mission)、「胖小子」(Fat Boy)與「朗」(Ron)的莎朗．哈贊(Sharon Hazan)於8月在西班牙被捕；蓋伊．希特里特(Guy Sheetrit)於9月在英國被捕。

據聯邦檢察官辦公室發布的新聞稿，這三人被指控參與了一項在2024年7月至2026年2月期間進行的詐騙計劃，該計劃利用AI技術冒充大型律師事務所的企業高管和律師的聲音和影像，誘騙多家公司的員工將大筆資金轉入該團夥控制的銀行帳戶。

新聞稿還指出，這三人及其同謀會告訴這些員工(通常是會計部門的員工)，他們需要協助處理一項機密的金融交易，並利用AI技術模仿公司執行長的聲音。

檢察官指出，他們接著會假扮成執行長，指示員工聯繫大型國際律師事務所的律師，聲稱這些律師也正在參與相關交易。但實際上，這些「律師」也是該騙局的參與者。

新聞稿稱，最後，參與該騙局的人員會指示員工將大筆資金匯入全球各地設立的銀行帳戶。

檢察官稱，一旦員工匯出贓款，該團夥就會將現金兌換成加密貨幣，「試圖掩蓋贓物的來源、所有權和控制權，並將其分配給自己和共犯。」

聯邦檢察官辦公室指控該集團從全球多家公司竊取了超過1.29億元，包括紐約一家投資銀行、密蘇里州一家醫院系統、羅德島州一家銀行、加州一家醫院系統、英國一家金融科技公司、麻薩諸塞州一家共同基金公司和佛州一家寵物食品公司。