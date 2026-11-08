3M產品致癌 支付73.5億元賠償與12萬人和解

全美最大製造商之一3M公司因其產品含永久性化學物質而遭提告，該公司3日宣布已達成和解，同意支付原告73.5億元作為賠償。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 3M就含PFAS的AFFF消防泡沫致癌訴訟達成和解，將在9年內支付73.5億元，涉及最多12萬名原告，並預計提列58億元費用。

全美最大製造商之一3M公司因其產品含永久性化學物質對人體造成罹癌等各式健康傷害而面臨訴訟，該公司3日宣布，已針對這一起纏訟多時的集體訴訟達成和解，同意支付原告73.5億元作為賠償。

根據雅虎 財經網站(Yahoo Finance)，這次引起訴訟的3M產品是AFFF消防泡沫(AFFF firefighting foam)，內含有永久性化學物質PFAS，是被用於耐熱、防污、防油和防水產品的合成化合物，與肝損傷、新生兒體重偏低、疫苗 抗體反應降低以及腎癌和睪丸癌有關。

根據和解協議，3M將在九年之內針對聲稱因PFAS消防泡沫而遭相關人體傷害的原告支付和解金。 3M表示，參與和解的原告人數可能多達12萬人。

這一次和解是最近一連串PFAS相關和解協議中的最新案例。

為支付和解金，3M公司預訂2026年第四季提列58億元稅前費用，該費用等於是和解金的現值。

3M公司執行長布朗(Bill Brown)表示，這次的和解協議對3M來說是一個重要的里程碑，大大降低法律興訟的不確定性。

代表原告的聯合首席律師倫敦(Michael London)表示，和解協議賠償範圍所涵蓋的疾病包括多種癌症 ，原告方認為這是非常好的結果，將使成千上萬接觸 PFAS永久化學物質的受害者獲得損失賠償。

3M公司4日上午召開投資者電話會議談論和解相關事宜。

3M幾十年前開始將PFAS商業化以便利用該化學物質的耐熱和防污特性，由於PFAS無法在環境中分解，因此被稱為「永久性化學物質」。

目前市面上有一些不沾鍋具和防水服裝含有PFAS，而3M這一起涉及人體健康傷害的訴訟焦點是消防員撲滅航空燃油火災所使用的消防泡沫；訴訟稱，消防泡沫裡所含的這些有害化學物質污染飲用水、進而導致健康問題。

3M表示，該公司已自2000年開始逐步淘汰訴訟所涉及的化合物，去年並停止所有PFAS相關產品的生產。