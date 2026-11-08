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第一夫人偕LSU 設寄養學生獎學金 全國26所學校已照顧100名學生

編譯彭馨儀／綜合報導
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第一夫人梅蘭妮亞與路易斯安納州立大學校長魯斯(左)共同宣布為寄養系統學生提供獎學...
第一夫人梅蘭妮亞與路易斯安納州立大學校長魯斯(左)共同宣布為寄養系統學生提供獎學金的計畫，並獲該校美式足球隊吉祥物贈送一頂頭盔。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

梅蘭妮亞與LSU合作推動寄養學生獎學金計畫，已在全美26所學校資助100名學生，並透過募資與立法倡議擴大支持。

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)與路易斯安納州立大學(Louisiana State University，LSU)共同宣布一項寄養家庭學生的獎學金計畫。

美聯社報導，梅蘭妮亞7日宣布，路易斯安納州立大學與她的「培育未來」(Fostering the Future)計劃達成數百萬元的合作協議，為曾接受寄養照顧的學生提供獎學金。

「這項成就將為來自寄養體系的年輕人提供穩定的依靠、堅實的教育基礎，以及創造美好人生的機會，」她在與LSU校長魯斯(Wade Rousse)共同出席的活動上表示。

白宮表示，雙方已爭取到超過700萬元私人捐款成立基金。總部位於巴頓魯治(Baton Rouge)的MMR集團承諾捐贈500萬元，路易斯安納州立大學基金會(LSU Foundation)捐贈者提供逾200萬元。

第一夫人隨後觀看LSU與阿拉巴馬大學(University of Alabama)的美式足球比賽，後者亦參與該計畫。她強，「我們對寄養孩子負有道德責任，必須採取行動才能帶來改變。」

她表示，該計畫本學期在全美26所學校資助了100名學生，包括路易斯安納州立大學14名與阿拉巴馬大學9名學生。白宮指出，在老虎體育場(Tiger Stadium)開賽前，這項寄養計畫在校園內及球場上都獲得了重點宣傳。

魯斯向她贈送了印有「Be Best」標誌的頭盔與縫有「Be Best」布章的球衣，表示全隊都將穿戴參賽。他強調，「曾接受寄養的學生展現了堅韌與潛力，我們的責任是確保環境不會阻礙他們獲得改變人生的高等教育。」

第一夫人自2021年起創立「培育未來」計畫，目前全美有 20多所大專院校參與。今年早些時候，她亦前往國會山莊(Capitol Hill)推動立法更新，訴求解決寄養青年在住房與交通等課外層面的實質困境。

精華 FAQ

  • 雙方宣布為曾接受寄養照顧的學生設立獎學金，透過「培育未來」計畫提供教育支持，幫助他們獲得更穩定的升學與人生發展機會。

  • 白宮表示，該基金已獲得超過700萬元私人捐款，其中MMR集團承諾500萬元，LSU Foundation捐贈者則提供逾200萬元。

  • 這項計畫本學期已在全美26所學校資助100名學生，其中路易斯安納州立大學有14名學生受惠，阿拉巴馬大學則有9名學生參與。

路易斯安納州 白宮 梅蘭妮亞

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