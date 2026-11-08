華府高球場改建爭議 台裔前聯邦檢察官劉潔西查川普政府是否撒謊

父母都來自台灣的前聯邦檢察官劉潔西(Jessie Liu)，被聯邦法官任命為「特別主事官」，負責審查川普政府在波多馬克高球場改建案的訴訟過程中，是否有違反職業道德或誤導法官的行為。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華府高球場改建訴訟中，法官雷耶斯擬請台裔前聯邦檢察官劉潔西擔任特別主事官，調查川普政府是否在砍樹與改建計畫上誤導法庭。

川普 政府改建華府 公立東波托馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Links)官司，又有新進展。聯邦法官雷耶斯(Ana Reyes)為調查川普政府在訴訟過程中，是否有違反職業道德或誤導法官的行為，打算委任台裔前聯邦檢察官劉潔西(Jessie Liu)擔任「特別主事官」(special master)，負責審查內政部和國家公園管理局官員及司法部 律師等被告。

這起訴訟案由華府保護聯盟(DC Preservation League)及兩名高爾夫球手於2月提出告訴。雷耶斯10月30日宣布將委任特別主事官調查。她允許訴訟雙方在13日、該案下次庭審日前，就其擬任劉潔西為特別主事官一事提交意見。

美聯社報導，劉潔西曾在川普總統第一任期擔任華府聯邦檢察官，負責處理時任特別檢察官穆勒(Robert Mueller)移交的部分事項；當時穆勒正在調查川普2016年競選團隊與俄羅斯之間可能存在的關聯。劉潔西後來曾被川普提名司法部助理部長(Associate Attorney General)，最後退出提名。

雷耶斯希望委託劉潔西查明，聯邦官員在長達數月庭審過程中，是否對改建計畫的規模撒謊。法庭規定，若政府打算在訴訟期間對球場「形態或特徵」進行「不可逆的改動」，須提前10天以書面形式通知；但10月初工人開始砍伐球場內數百棵樹木的幾小時前，司法部才將砍伐計畫告知法庭，雷耶斯想查明，被告是否存在「惡意」隱瞞或誤導。

雷耶斯的另一調查重點是：被告多次告知法庭該球場尚無最終確定的改造計畫，但川普10月18日逕行於社媒發文宣布：內政部「已制定計畫，將建造世界級錦標賽級高爾夫球場」、「新球場訂11月15日動工，屆時將關閉東波托馬克公園」，司法部這才趕在10月28日告知法庭，政府訂11月15日前關閉公園。

喬治城大學法律中心法學教授蘇珀(David Super)指出，法官啟動正式調查以審查訴訟參與者行為，預示相關人員可能面臨「藐視法庭」指控。此舉也顯示，「法官在查明是誰違背司法部保證而砍樹時，遇到困難。她沒時間持續進行冗長複雜的聽證，因此希望指定特別主事官協助界定爭議焦點。」