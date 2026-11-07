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499元AI作弊軟體入侵SAT 美國急補漏洞

編譯張佑生／即時報導
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人工智慧（AI）作弊工具與跨時區洩題威脅美國SAT大學入學測驗，美國大學理事會計...
人工智慧（AI）作弊工具與跨時區洩題威脅美國SAT大學入學測驗，美國大學理事會計畫加強防弊措施，並於2027年調整全球考試時程。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

SAT遭499美元AI作弊軟體與跨時區洩題夾擊，美國大學理事會已強化防弊、提告並規畫2027年調整全球考試時程以縮小漏洞。

美國大學入學測驗SAT面臨人工智慧（AI）作弊威脅。一款售價499美元、只接受加密貨幣付款的軟體，能在考試時讀取題目，利用AI即時解題，再將答案顯示在考生電腦螢幕上。紐約時報報導，SAT主辦單位美國大學理事會已採取技術及法律手段防堵，並計畫2027年調整全球考試時程，以遏止跨時區洩題。

這款名為Auto SAT的作弊軟體，能繞過SAT考試程式的螢幕鎖定限制，將試題傳送給AI聊天機器人，再以小圓點標示選擇題正確答案，也能提供非選擇題解答。軟體甚至提醒使用者不要太快作答，監考人員靠近時，只要停止移動滑鼠，答案提示就會消失。

美國大學理事會今年3月發現Auto SAT在網路販售後，立即購買軟體進行測試，修改考試程式及設計，阻止其發揮作用，並對開發者提告、要求網站下架。主辦單位表示，已查出4名考生在3月使用這款軟體，但訴訟最後終止，部分原因是始終無法將法院文件送達被告。

除了AI作弊工具，跨時區洩題也是重大隱憂。由於全球考試時間不同，紐西蘭等地考生可能比其他國家早數小時應試，作弊者趁機複製題目，再向較晚考試地區販售。今年3月，烏茲別克的SAT補習教師及考生通報，試題在當地開考前5小時就已出現在通訊軟體Telegram上。

10月也有歐洲補習教師反映，疑似洩漏的試題在考試當天凌晨便已流傳。另有網站模仿SAT官方考試程式Bluebook的名稱，向使用者收費提供試題。主辦單位尚未證實這些題目的真偽，但為防堵跨時區作弊，已規畫2027年調整SAT全球考試時程，縮小不同地區開考時間的差距。

SAT自2024年改採數位考試，原本希望減少試題外洩，如今卻面臨新的資安挑戰。美國大學理事會已禁止考生佩戴AI智慧眼鏡，並開始在部分考試地點追蹤鍵盤輸入與滑鼠移動。由於數位SAT會依考生前面題目的作答表現調整後續試題，各地甚至不同電腦的題目都有差異，也能降低作弊風險。

美國大學理事會強調，儘管偶爾發生安全問題，數位SAT整體仍大致安全，取得高分的考生比例也未出現明顯異常。不過，AI工具不斷翻新，加上作弊者利用各國考試時間差販售試題，已迫使主辦單位持續調整防弊措施。

精華 FAQ

  • 它能繞過螢幕鎖定，將題目傳給AI聊天機器人即時解題，再把答案以小圓點顯示在電腦上，甚至可提供非選擇題解答。

  • 美國大學理事會在3月發現Auto SAT販售後，立刻購買測試並修改考試程式與設計，同時對開發者提告、要求網站下架，也查出4名考生曾使用。

  • 因各地考試時間不同，早開考地區可能先外洩題目，再賣給晚開考地區。主辦方為縮小這種時間差，已規畫2027年調整全球時程。

紐約時報 SAT 加密貨幣

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