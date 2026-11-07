我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／AI資料中心為何惹人厭？美期中選舉後「限建」影響一次看

MTA主席：看好民主黨國會撥款交通建設

大貓熊「平平」與「福雙」在美亮相 中大使：中美落實元首會晤成果

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國駐美大使謝鋒當地時間6日出席亞特蘭大動物園舉行的大貓熊館開館儀式。（取自中國...
中國駐美大使謝鋒當地時間6日出席亞特蘭大動物園舉行的大貓熊館開館儀式。（取自中國駐美大使館網站）

AI摘要

文章摘要整理：

大貓熊「平平」與「福雙」在亞特蘭大動物園亮相，中國駐美大使謝鋒稱其體現中美落實元首會晤成果，並呼籲以此推動雙方合作與關係穩定。

來自中國的大貓熊「平平」與「福雙」6日正式在美國亞特蘭大動物園公開亮相，中國駐美大使謝鋒表示，這是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果。雙方應以此為契機，拉長合作清單、縮短問題清單。

▲ 影片來源：YouTube＠TVBS選新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據中國駐美大使館網站消息，謝鋒當地時間6日出席亞特蘭大動物園舉行的大貓熊館開館儀式時說，今年9月，中國國家主席習近平訪美期間宣布「平平」「福雙」將落戶亞特蘭大動物園的喜訊。3天後，這對使者便跨越大洋順利抵達，跑出中美大熊貓合作「加速度」，續寫中美人民友誼新篇章。

謝鋒指出，新一對大熊貓的到來，是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果；是中方與亞特蘭大動物園的再續前緣，也是中方對美民眾期盼的真情回應和中美地方務實合作的生動縮影。

他說，中美雙方應以此為契機，落實好元首會晤重要共識，拉長合作清單、縮短問題清單，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係落地落實、行穩致遠。

「平平」與「福雙」於美東時間9月27日清晨抵達亞特蘭大。新華社報導，根據中美雙方安排，這對大貓熊將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。

11月6日，中國駐美大使謝鋒在大貓熊「平平」、「福雙」於美國亞特蘭大動物園大貓熊...
11月6日，中國駐美大使謝鋒在大貓熊「平平」、「福雙」於美國亞特蘭大動物園大貓熊館正式亮相活動中致詞。（新華社）

精華 FAQ

  • 這對來自中國的大貓熊6日在美國亞特蘭大動物園正式公開亮相，並同步舉行大貓熊館開館儀式，成為中美人文交流的新焦點。

  • 謝鋒表示，這是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果，也象徵中方對美國民眾期待的回應，並展現地方務實合作的成效。

  • 根據中美雙方安排，「平平」與「福雙」已於9月27日抵達亞特蘭大，接下來將在亞特蘭大動物園展開為期10年的旅居生活。

亞特蘭大 大使館 謝鋒

上一則

特斯拉將停產Cybertruck 馬斯克估SpaceX年營收5000億美元

延伸閱讀

旅美大熊貓「平平」「福雙」亮相 猛嗑竹子、蛋糕

旅美大熊貓「平平」「福雙」亮相 猛嗑竹子、蛋糕
對美採購農產品需先調降關稅？中外交部：雙方要相向而行

對美採購農產品需先調降關稅？中外交部：雙方要相向而行
鋪路川習APEC三會 何立峰視訊通話貝森特、葛里爾

鋪路川習APEC三會 何立峰視訊通話貝森特、葛里爾
中回應美期中選舉：屬美國內政 願與美落實川習共識

中回應美期中選舉：屬美國內政 願與美落實川習共識

熱門新聞

一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取