大貓熊「平平」與「福雙」在美亮相 中大使：中美落實元首會晤成果
大貓熊「平平」與「福雙」在亞特蘭大動物園亮相，中國駐美大使謝鋒稱其體現中美落實元首會晤成果，並呼籲以此推動雙方合作與關係穩定。
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大貓熊「平平」與「福雙」在亞特蘭大動物園亮相，中國駐美大使謝鋒稱其體現中美落實元首會晤成果，並呼籲以此推動雙方合作與關係穩定。
來自中國的大貓熊「平平」與「福雙」6日正式在美國亞特蘭大動物園公開亮相，中國駐美大使謝鋒表示，這是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果。雙方應以此為契機，拉長合作清單、縮短問題清單。
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根據中國駐美大使館網站消息，謝鋒當地時間6日出席亞特蘭大動物園舉行的大貓熊館開館儀式時說，今年9月，中國國家主席習近平訪美期間宣布「平平」「福雙」將落戶亞特蘭大動物園的喜訊。3天後，這對使者便跨越大洋順利抵達，跑出中美大熊貓合作「加速度」，續寫中美人民友誼新篇章。
謝鋒指出，新一對大熊貓的到來，是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果；是中方與亞特蘭大動物園的再續前緣，也是中方對美民眾期盼的真情回應和中美地方務實合作的生動縮影。
他說，中美雙方應以此為契機，落實好元首會晤重要共識，拉長合作清單、縮短問題清單，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係落地落實、行穩致遠。
「平平」與「福雙」於美東時間9月27日清晨抵達亞特蘭大。新華社報導，根據中美雙方安排，這對大貓熊將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。
這對來自中國的大貓熊6日在美國亞特蘭大動物園正式公開亮相，並同步舉行大貓熊館開館儀式，成為中美人文交流的新焦點。 謝鋒表示，這是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果，也象徵中方對美國民眾期待的回應，並展現地方務實合作的成效。 根據中美雙方安排，「平平」與「福雙」已於9月27日抵達亞特蘭大，接下來將在亞特蘭大動物園展開為期10年的旅居生活。
精華 FAQ
這對來自中國的大貓熊6日在美國亞特蘭大動物園正式公開亮相，並同步舉行大貓熊館開館儀式，成為中美人文交流的新焦點。
謝鋒表示，這是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果，也象徵中方對美國民眾期待的回應，並展現地方務實合作的成效。
根據中美雙方安排，「平平」與「福雙」已於9月27日抵達亞特蘭大，接下來將在亞特蘭大動物園展開為期10年的旅居生活。
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