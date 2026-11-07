我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報揭美方備忘錄：曾懷疑黃仁勳和女間諜交往

14年隱婚傳聞是真的？ 鍾漢良被狗仔曝光 和「嬌妻」浪漫晚餐

金融時報揭美方備忘錄：曾懷疑黃仁勳和女間諜交往

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向中國客戶出口H200晶片。川普2025年展...
黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向中國客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

金融時報引述知情人士稱，美方曾以情報備忘錄懷疑黃仁勳與遭中國國安部吸收的女子交往，此事也使Megaspeed與輝達對中業務再度受到美國政界關注。

英國金融時報引述知情人士報導，美國政府認為，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾和一名中國女子交往。美方情治單位認為，這名女子被中國主要情治機關國家安全部吸收，從事間諜活動。

知情人士說，美國官員今年根據美方取得的情報撰寫備忘錄指出，黃仁勳曾和黃樂（Alice Huang）交往。黃樂是新加坡Megaspeed的高階主管，該公司是輝達的客戶。

知情人士說，美國總統川普前往北京和中國國家主席習近平會晤前不久，這份備忘錄曾在少數美國高層官員之間傳閱。

➤➤➤整理包／黃仁勳身邊驚現中國女間諜？紐時揭情報疑雲

黃仁勳和這名Megaspeed主管同框的照片和影片，已在社群媒體流傳。輝達對這份備忘錄，以及兩人曾有親密關係的說法，均不願置評。輝達先前表示，黃仁勳「每年都會和數千名客戶公司的主管見面」。

Megaspeed涉嫌違反美國出口管制，將輝達先進晶片走私至中國，受到美方調查。輝達先前已就相關指控展開內部調查，認為沒有證據顯示Megaspeed有不法行為。

這份備忘錄的內容曝光前一天，幾位共和黨籍資深眾議員要求黃仁勳出席眾院對中、外交和情報委員會的閉門會議。紐約時報先前報導，美方情治單位認定，中國曾把黃仁勳列為間諜活動的目標。議員希望黃仁勳就這篇報導回答問題，並說明輝達採取了哪些安全措施。

Megaspeed於2023年從一家中國遊戲公司分拆成立。美國政府一直在調查涉嫌將先進晶片走私至中國的業者，尤其是東南亞業者。由於美中在人工智慧（AI）領域的競爭加劇，美方也加強調查，愈來愈擔心中國取得可加快軍事現代化的先進晶片。

美國國安官員私下曾對黃仁勳表達不滿。黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向中國客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。

川普5月飛往中國和習近平會晤時，黃仁勳原本未隨其他企業執行長搭乘空軍一號從華府出發。川普得知黃仁勳未列入隨行名單後，打電話給他。黃仁勳隨後飛往阿拉斯加，趁空軍一號中途停靠時登機。9月習近平訪美期間，黃仁勳也出席川普為習近平舉行的國宴。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國政府根據取得的情報撰寫備忘錄，曾懷疑黃仁勳與一名中國女子交往，且這名女子被認為可能被中國國家安全部吸收從事間諜活動。

  • 知情人士稱，該女子為黃樂（Alice Huang），是新加坡Megaspeed的高階主管。Megaspeed是輝達客戶，且正因涉嫌違反美國出口管制而受到調查。

  • 因為外界擔心中國藉由人脈與業者取得輝達先進晶片，美方也正加強查緝走私與出口管制違規，國會並要求黃仁勳說明安全措施與相關情況。

黃仁勳 間諜 輝達

上一則

新墨西哥州豪雨釀災 2座沙漠著名岩群崩塌

延伸閱讀

中國女主管與黃仁勳往來為北京情蒐？Nvidia稱正常互動

中國女主管與黃仁勳往來為北京情蒐？Nvidia稱正常互動
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年

黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年
整理包／黃仁勳身邊驚現中國女間諜？紐時揭情報疑雲

整理包／黃仁勳身邊驚現中國女間諜？紐時揭情報疑雲

熱門新聞

一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20

超人氣

更多 >