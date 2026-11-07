熊貓「平平」、「福雙」亮相亞特蘭大動物園 萌翻粉絲
亞特蘭大動物園新來的熊貓平平與福雙首次與遊客見面，掀起觀賞熱潮，也象徵中美在熊貓合作上的延續與新一段交流。
AI摘要
文章摘要整理：
亞特蘭大動物園新來的熊貓平平與福雙首次與遊客見面，掀起觀賞熱潮，也象徵中美在熊貓合作上的延續與新一段交流。
亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)兩位新成員：熊貓「平平」(Ping Ping)、「福雙」(Fu Shuang)6日首次公開亮相，吸引遊客們大排長龍前來一睹雙熊啃竹子、悠哉納涼的可愛模樣。
美聯社報導，今年9月公熊貓「平平」和母熊貓「福雙」遠渡重洋來到美國，歷經數周適應期，兩頭年約六歲的熊貓6日在翻新的熊貓館與遊客見面，八歲女童瑞秋·蘇德蘭(Rachel Sutherland)和家人專程從加州沙加緬度(Sacramento)前來，她難掩興奮表示：「能見到熊貓真是太棒了，簡直是我人生中最美好的事。」並透露自己最喜歡「平平」，因為牠的名字會讓人聯想到粉紅色(pink)。
2024年美中正處於緊張的對抗時期，亞特蘭大動物園飼養的四隻熊貓返回中國，雙方長達25年的合作關係結束，如今闊別兩年後，重新迎來新熊貓。
目前在喬治亞理工學院(Georgia Tech)就讀、來自成都的18歲學生魏凱文(Kevin Wei，暫譯)坦言，看到來自成都大熊貓繁殖研究基地(Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding)的熊貓感覺特別親切：「就像是一條熟悉的紐帶，盡管身在美國，但仍然能夠與自我，還有中國保持某種聯繫。」
中國駐美大使謝鋒(Xie Feng)當天出席記者會，重申兩隻熊貓「標誌中國與亞特蘭大動物園長達十年的緣分延續」：「我們相信在亞特蘭大動物園悉心照料下，兩隻熊貓一定能在新家吃得開心、睡得香甜，健康茁壯成長，為所有喜愛牠們的人們帶來雙倍的歡樂幸福。」
隨著中國野生熊貓保育有成，數量持續增加，熊貓已從「瀕危」調整為「易危」，亞特蘭大76歲居民金·赫雷斯(Kim Herres)指出：「很開心牠們又回來，希望我們別惹中國不高興，免得他們又把牠們接回去。」
這次亮相的是公熊貓「平平」與母熊貓「福雙」。牠們在今年9月自中國抵達美國，經過數周適應後，6日於翻新的熊貓館正式與遊客見面。 因為亞特蘭大動物園曾在2024年送回原有四隻熊貓，合作一度中斷，如今時隔2年再迎新熊貓，加上牠們可愛互動，吸引大量民眾前往朝聖。 中國駐美大使表示，兩隻熊貓象徵中國與亞特蘭大動物園長達10年的緣分延續，也讓外界看到中美在緊張局勢下，仍保有動物保育與交流的連結。
精華 FAQ
這次亮相的是公熊貓「平平」與母熊貓「福雙」。牠們在今年9月自中國抵達美國，經過數周適應後，6日於翻新的熊貓館正式與遊客見面。
因為亞特蘭大動物園曾在2024年送回原有四隻熊貓，合作一度中斷，如今時隔2年再迎新熊貓，加上牠們可愛互動，吸引大量民眾前往朝聖。
中國駐美大使表示，兩隻熊貓象徵中國與亞特蘭大動物園長達10年的緣分延續，也讓外界看到中美在緊張局勢下，仍保有動物保育與交流的連結。
上一則
飛行夢不滅 28歲航管員駕駛動力飛行傘上班
下一則