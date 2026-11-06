新墨西哥州豪雨釀災 2座沙漠著名岩群崩塌

「飛翼之王」坍塌前的景觀。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西南部連月遭強風暴與暴雨侵襲，新墨西哥州兩座知名砂岩地標崩塌，洪水亦造成多州災損，估計損失恐達數億元。

西南部近幾周接連遭逢強烈風暴侵襲，歷經秋季豐沛降雨後又降暴雨，好幾州河水暴漲，乾涸河床被洪水沖刷、房屋被毀，而且嚴重侵蝕地形，墨西哥 州" rel="154661">新墨西哥州 沙漠堪稱地標的兩座知名砂岩景觀崩塌。

新墨西哥州沙漠知名砂岩景觀「異星王座」原來的樣貌。(美聯社)

「異星王座」(The Alien Throne)和鄰近的「飛翼之王」(King of Wings)幾周內相繼崩塌，被創造它們的大自然力量摧毀。

受強風暴影響，新墨西哥州、科羅拉多州、猶他州 和亞利桑納州的部分地區河水暴漲。其中，新墨西哥州西北部高原沙漠靠著長時間風雨雕琢出的奇特地形被嚴重破壞。

沙漠中靠大自然力量形成的厚重岩石長期穩立在纖細黏土基座上，一些砂岩柱呈現蕾絲紋理。

導遊溫特斯(Kialo Winters)經常帶遊客參觀阿什斯萊帕荒野(Ah-Shi-Sle-Pah Wilderness)邊緣有著沙漠奇景的地區；然而不久前赫然發現該地最著名的奇幻砂岩景觀「異星王座」已坍塌。

西南部這幾個星期遭逢幾波強風暴侵襲，災情慘重，目前洪水正在消退，但官員估計，損失恐高達數億元。

溫特斯仍擔心他住在納瓦荷族保留地(Navajo Nation)的親屬，當地許多土路被一連串大規模風暴鋒面沖毀，無法通行。

專家估計，10月下旬至11月初，隨著熱帶水氣湧入，科州、新墨州、亞利桑納州及猶他州交界的「四角地區」(Four Corners)和內華達州降雨量超過20兆加侖。

「飛翼之王」塌陷的消息10月初開始在社群媒體上流傳。至於「異星王座」究竟何時崩塌，還有待釐清。風暴過後，溫特斯有好幾個星期無法前往，直到10月30日轉過彎道才看到壯觀岩石已支離破碎，也才注意到該處地形的相關貼文。

社群媒體出現大量貼文，有人慶幸親眼目睹並用照片記錄，有人遺憾沒有機會一睹風采，還有人表達哀悼，另有人針對物理學和自然奇觀的脆弱展開討論。

對於溫特斯和當地其他美洲原住民來說，這些岩石不只是普通岩層，數千年來一直是指引祖先貿易路線的路標，也是世代間的連結。