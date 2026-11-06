維生素K拒打率上升 新生兒出血病例8年來大增4倍

一名醫護人員正在使用聽診器檢查躺在檢查台上的新生兒的胸部。愈來愈多父母拒絕讓新生兒施打維生素K針劑，導致嬰兒發生危及生命出血的比率大幅上升。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 兩項研究顯示，美國新生兒拒打維生素K針劑情況上升，導致危及生命的出血與腦出血風險增加，VKDB病例近年更接近4倍成長。

5日公布的兩項研究首次顯示，自2017年以來美國嬰兒發生危及生命出血的比率大幅上升，原因是愈來愈多父母拒絕讓新生兒施打維生素K針劑，這項趨勢與近年對疫苗 的不信任浪潮同步出現。

路透報導，嬰兒出生時體內的維生素K含量不足，而維生素K有助於血液凝固。自新冠疫情 以來，父母拒絕讓新生兒施打維生素K針劑的情況持續增加，在衛生部長 小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)上任後，增幅進一步加快。小甘迺迪上任後已取消六種疫苗的兒童接種建議，許多父母連帶開始懷疑維生素K針劑等新生兒例行醫療處置是否必要。

費城兒童醫院的史考特(Kristan Scott)醫師及同事在美國醫學會期刊(JAMA)發表一項研究，顯示2024年美國有超過5%的嬰兒未接受維生素K注射，較2017年增加77%。這期間出生的520多萬名美國嬰兒醫療紀錄中，未接受K注射的嬰兒出生後六個月內發生出血的風險，比接受注射的嬰兒高出47%；腦部出血的風險也超過兩倍，出血診斷後死亡風險也超過兩倍。

流行病學家伍爾夫(Steven Woolf)醫師及其同事，研究了2017年至2025年間1100萬名六個月以下嬰兒的醫療紀錄，接受維生素K注射的新生兒比率從97.7%降至95%，而維生素K缺乏性出血(Vitamin K Deficiency Bleeding，VKDB)的發生率則增加近四倍，且似乎還在加速。在這1100多萬名嬰兒中，總共發生5217起出血事件，2025年的發生率約為2024年的兩倍。伍爾夫的研究刊登於美國醫學會兒科期刊(JAMA Pediatrics)。

路透獨家委託健康資料分析公司Truveta，分析全美超過100萬名新生兒，發現2026年上半年拒絕注射維生素K比率急劇上升，1月至6月期間增幅超過57%。

由於60多年來這一直是標準醫療措施，疾病防治中心(CDC)並未追蹤父母拒絕施打維生素K針劑的比率，也沒有統計相關出血事件的發生率。衛生部一名發言人表示，CDC仍建議新生兒施打維生素K針劑，但拒絕說明CDC是否會開始追蹤拒打率，或相關出血事件的發生情況。