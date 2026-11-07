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美國麻疹今年已8死 均未接種疫苗 逾5000病例創35年新高

記者胡玉立／綜合報導
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美國今年已有八例麻疹死亡病例。圖為顯微鏡下的麻疹病毒。(美聯社)
美國今年已有八例麻疹死亡病例。圖為顯微鏡下的麻疹病毒。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國麻疹疫情持續惡化，今年病例突破5000例並出現8死，威州更通報1990年以來首例相關死亡，CDC並指疫苗接種率下降是擴散主因。

威斯康辛州衛生部門5日表示，威州甫通報自1990年以來首例麻疹相關死亡病例；法醫已將麻疹列為該名嬰兒的直接死因。這也是美國本周出現的第三宗麻疹相關死亡案例；此前，紐約州2日通報一宗，賓州4日通報一宗，使得今年死亡達到八例。疾病防治中心(CDC)6日更新的數據顯示，美國今年麻疹病例已超過5000例，創35年來新高。

全國廣播公司(NBC)報導，據各州衛生部門數據，今年已記錄八例麻疹相關死亡病例，也是1991年以來麻疹死亡人數最多的一年；其中賓州六例，紐約州一例，威斯康辛州一例。八名死者均未接種過疫苗；其中一些人因年齡或健康狀況，不符合接種條件。

疾病防治中心(CDC)已確認其中四個死亡病例；在完成相關評估後，CDC將更新統計數據。CDC確認今年全美累積通報5182例麻疹病例，是自1991年以來的最高紀錄，且病例遍布45州和華府。病例激增有部分原因，是全美疫苗接種率下降。

CDC目前建議民眾接種兩劑麻疹、腮腺炎和德國麻疹(MMR)疫苗：第一劑在12至15個月大時接種，第二劑在4至6歲時接種。接種一劑疫苗預防麻疹感染的有效率為93%，接種兩劑後有效率可達97%。高風險疫情爆發地區的6至11個月大嬰兒，可提前接種第三劑MMR疫苗。

在威州、紐約州和賓州爆發麻疹疫情前，這些州過去30多年都沒有出現過麻疹死亡病例。賓州衛生部門稱，該州自4月爆發麻疹疫情，全州45個郡病例總數接近1500例。10月初，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)曾因麻疹疫情宣布全州進入緊急狀態。

美國2000年起被認定為「已消滅麻疹」；世界衛生組織(WHO)下屬機構泛美衛生組織(Pan American Health Organization)訂下周開會評估美國是否應失去「已消滅麻疹」地位。

對於免疫系統尚未發育完全、難以抵抗感染的嬰幼兒而言，感染麻疹尤其危險。CDC統計顯示，每1000名患麻疹兒童，約有一至三人會因呼吸系統或神經系統併發症而死亡。

精華 FAQ

  • CDC最新統計顯示，美國今年麻疹病例已達5182例，突破5000例，創下1991年以來最高紀錄，病例並已遍布45州與華府，顯示疫情在全國多點擴散。

  • 今年全美已記錄8例麻疹相關死亡，其中賓州6例、紐約州1例、威斯康辛州1例。8名死者都未接種過疫苗，部分人則因年齡或健康狀況無法接種。

  • CDC建議兒童接種2劑MMR疫苗，分別在12至15個月與4至6歲施打；1劑保護力約93%，2劑可達97%。高風險疫情區的6至11個月嬰兒，也可提前補接種。

麻疹 疫苗 威斯康辛州

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