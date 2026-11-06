康乃爾大學「無名珍案」教職員通過對高層不信任投票

西雅圖一場抗議活動，參與者佩戴著康乃爾大學受害女學生「無名珍」(Jane Doe)名字的貼紙。康乃爾大學6日投票通過對學校高層「不信任案」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學教職員以75票贊成通過對高層不信任案，凸顯無名珍案引發的校園不滿；校方雖強調將加強應對性侵問題，仍面臨外部調查與改革壓力。

康乃爾大學 (Cornell University)教職員評議會(Faculty Senate)6日以75票贊成、50票反對(5票棄權、5人未投票 )，通過對學校高層「不信任案」。

美聯社報導，該決議雖僅具象徵意義，但代表校園內因受害女學生「無名珍」(Jane Doe，匿名)9月指控2024年10月在Chi Phi兄弟會聚會遭下藥集體性侵一案，所引發對校方處理方式的強烈不滿。

康大校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)承認2024年11月即接獲控訴卻未妥善處置，部分教授批評校長柯特里科夫在強化懲戒流程、推動刑事調查及改變派對文化上動作不夠強硬。

面對指責，校長為自身的領導能力辯護，強調撤換領導層無法解決複雜問題，並承諾將使康乃爾成為打擊性侵的領頭羊；他同時透露，正考慮對校園兄弟會生活(Greek Life)實施全面限制。

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康大董事會(Board of Trustees)主席斯莫林(Anne Smalling)坦言，投票結果反映校園憤怒且事件無法被接受的明確訊號，但強調董事會仍「全力支持」校長及其行政團隊，認為他們是帶領學校妥善處理該問題的合適人選。

「無名珍」的律師朱弗拉(Thomas Giuffra)發表聲明表示，希望此結果能成為學校正視校園性侵問題、強化學生教育與支持的推進力。

數百名師生與校友聯繫發起人，強調「無名珍案只是冰山一角」，此決議已打破長期圍繞校園性暴力的沉默堡壘。不過，教務議會對學校高層並無實質處分或任免權，該決議旨在向董事會施壓，且內容並未要求校長辭職。

地方檢察官起初認定雙方自願且未構成犯罪，但目前案件已重啟調查並移交紐約州檢察長處理，後者已指定一名獨立檢察官。校方則依據教育法修正案第九條(Title IX)調查後處分多名涉案學生(包含開除與停學）。此外，校方已聘請前代理司法部長葉慈(Sally Yates)進行獨立調查，審視校方對該案及同類通報的處理程序。