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康乃爾大學「無名珍案」教職員通過對高層不信任投票

編譯彭馨儀／即時報導
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西雅圖一場抗議活動，參與者佩戴著康乃爾大學受害女學生「無名珍」(Jane Doe...
西雅圖一場抗議活動，參與者佩戴著康乃爾大學受害女學生「無名珍」(Jane Doe)名字的貼紙。康乃爾大學6日投票通過對學校高層「不信任案」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學教職員以75票贊成通過對高層不信任案，凸顯無名珍案引發的校園不滿；校方雖強調將加強應對性侵問題，仍面臨外部調查與改革壓力。

康乃爾大學(Cornell University)教職員評議會(Faculty Senate)6日以75票贊成、50票反對(5票棄權、5人未投票)，通過對學校高層「不信任案」。

美聯社報導，該決議雖僅具象徵意義，但代表校園內因受害女學生「無名珍」(Jane Doe，匿名)9月指控2024年10月在Chi Phi兄弟會聚會遭下藥集體性侵一案，所引發對校方處理方式的強烈不滿。

康大校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)承認2024年11月即接獲控訴卻未妥善處置，部分教授批評校長柯特里科夫在強化懲戒流程、推動刑事調查及改變派對文化上動作不夠強硬。

面對指責，校長為自身的領導能力辯護，強調撤換領導層無法解決複雜問題，並承諾將使康乃爾成為打擊性侵的領頭羊；他同時透露，正考慮對校園兄弟會生活(Greek Life)實施全面限制。

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康大董事會(Board of Trustees)主席斯莫林(Anne Smalling)坦言，投票結果反映校園憤怒且事件無法被接受的明確訊號，但強調董事會仍「全力支持」校長及其行政團隊，認為他們是帶領學校妥善處理該問題的合適人選。

「無名珍」的律師朱弗拉(Thomas Giuffra)發表聲明表示，希望此結果能成為學校正視校園性侵問題、強化學生教育與支持的推進力。

數百名師生與校友聯繫發起人，強調「無名珍案只是冰山一角」，此決議已打破長期圍繞校園性暴力的沉默堡壘。不過，教務議會對學校高層並無實質處分或任免權，該決議旨在向董事會施壓，且內容並未要求校長辭職。

地方檢察官起初認定雙方自願且未構成犯罪，但目前案件已重啟調查並移交紐約州檢察長處理，後者已指定一名獨立檢察官。校方則依據教育法修正案第九條(Title IX)調查後處分多名涉案學生(包含開除與停學）。此外，校方已聘請前代理司法部長葉慈(Sally Yates)進行獨立調查，審視校方對該案及同類通報的處理程序。

精華 FAQ

  • 主因是校方被指對無名珍案處理失當，未及時妥善應對校園性侵指控，導致師生與校友強烈不滿，並認為高層改革與懲戒作為不夠強硬。

  • 沒有直接人事處分效力，教務議會也無權任免高層；此案主要是象徵性表態，目的在向董事會施壓，促使校方正視校園性暴力與管理問題。

  • 校方已依Title IX處分多名涉案學生，並聘請前代理司法部長葉慈進行獨立調查；案件也已重啟調查，移交紐約州檢察長並由獨立檢察官介入。

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