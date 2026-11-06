特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克宣布德州奧斯汀工廠將逐步停產Cybertruck，騰出產能改做Cybercab；但Cybertruck銷售持續疲弱，停產消息被視為這款車型黯然退場的訊號。

特斯拉 執行長馬斯克 6日毫無預警的在X平台上發布一條簡短消息︰德州 工廠明年停產Cybertruck。

馬斯克沒明確說明究竟是完全停止生產，或是轉移到其他的生產線。他只表示位於德州奧斯汀市郊的工廠，將於2027年中期左右「逐步停產」Cybertruck ，目的是「騰出空間」生產更多自動駕駛計程車Cybercab。

美聯社援引Cybertruck專案首席工程師莫瑞爾 (Wes Morrill) 在X的回應，聲稱「Cybertruck 是一個令人難以置信的技術開發平台，並將透過Cybercab延續生命」，明顯暗示 Cybertruck 已走到盡頭。

2019年，特斯拉以戲劇性方式讓Cybertruck亮相，外觀彷彿出自科幻電影「銀翼殺手」(Blade Runner)，2023年投入市場。

馬斯克曾受訪表明，「只是想打造一輛未來主義的坦克，一輛看起來像是從『銀翼殺手』或『異形』(Alien)電影裡走出來，但同時又非常實用的車」，甚至稱之為「比保時捷911更好的跑車」。

不過也有不少人批評其外觀醜陋，曾是特斯拉高層的佩恩(Spencer Penn)指出，「這是極具爭議的車型，由極具爭議的人物推出，當時電動卡車市場尚未出現任何真正意義的需求」。

馬斯克一直對Cybertruck寄以厚望，在2023年股東大會上預計，該車年銷量可達25萬至50萬輛，然而數據顯示，2025年在美銷量為2萬237輛，比前一年下滑近半。今年截至9月底的銷售額又下降了28%。

Cybertruck 無疑是馬斯克傾注心血的項目，堅持它是特斯拉最好的產品，如今停產標誌著黯然落幕。

值得注意的是，接棒的Cybercab同樣面臨阻力，該車型9月在奧斯汀開啟收費載客後，即受到公路交通安全管理局調查是否合規，德州在期中選舉後由民主黨人伊諾霍薩(Gina Hinojosa)任州長，可能讓馬斯克更不好過。