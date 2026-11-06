西維州前州長傑伊洛克菲勒去世 享年89歲 打破家族支持共和黨傳統

美國望族洛克菲勒家族成員、前西維吉尼亞州長及聯邦參議員傑伊‧洛克菲勒 5日晚間在華府家中辭世，享壽89歲。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 傑伊‧洛克菲勒逝世，享壽89歲；這位洛克菲勒家族唯一的民主黨人，長年在西維州從政，並以推動公共政策著稱。

望族洛克菲勒家族成員、前西維吉尼亞州長及聯邦參議員傑伊‧洛克菲勒(Jay Rockefeller) 5日晚間在華府 家中辭世，享壽89歲。洛克菲勒的妻子莎倫 (Sharon) 是公共廣播電台WETA總裁兼執行長；該台對外事務副總裁斯圖爾特(Mary Stewart）透露了他的死訊。

洛克菲勒是洛克菲勒家族政治王朝的最後一位成員，也是家族從政者中唯一的民主黨 人；1964年他前往美國最貧困州之一的西維吉尼亞州參與反貧困計畫，自此投身當地公共服務長達半世紀；他當選州長並連任兩屆後，另連任五屆聯邦參議員。2015年洛克菲勒退休時曾說：「我想不出還有什麼職業比這更有意義。」

西維州現任共和黨 州長莫里西(Patrick Morrisey)表示，洛克菲勒塑造了西維吉尼亞州的面貌，對該州幾代人生活產生深遠影響。

洛克菲勒生於紐約市，原名小約翰‧D‧洛克菲勒四世 (John D. Rockefeller IV)。他的曾祖父、標準石油公司 (Standard Oil Co.) 創始人約翰·洛克菲勒 (John Rockefeller)在他出生前一個月去世；父親約翰·D·洛克菲勒三世 (John D. Rockefeller III) 是著名慈善家。身為美國最顯赫富豪家族的第四代成員，洛克菲勒大學畢業後，選擇了偏離家族既定軌跡的另一條路。

洛克菲勒27歲搬到西維吉尼亞州礦業社區埃蒙斯 (Emmons)參與「美國服務志工」(Volunteers in Service to America)計畫。2014年他在參院發表告別演說時曾說，那段經歷是他人生的轉捩點，「它解釋了我推行的每項政策以及我在表決時投下的每張票。我的信念在那裡紮根，我的熱情與原則在那裡交匯。」

洛克菲勒打破了家族支持共和黨的傳統，1966年以民主黨人身分當選為西維吉尼亞州眾議會議員，一路從州議員晉升為州務卿，而後當選州長。1984年，長期擔任西維州聯邦參議員的民主黨人倫道夫(Jennings Randolph)退休，洛克菲勒成功接任，進軍華府。在他擔任聯邦參議員的五個任期內，以推動健保、稅務改革、國安等聞名，而且捍衛社會最脆弱族群。