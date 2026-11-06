紐森：加州548死刑犯減為終身監禁 美史最大規模

加州州長紐森在任期即將結束之際，一口氣為加州548名死囚減刑，是美國現代史上規模最大的一次。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加州州長紐森宣布把全州548名死刑犯改判不得假釋無期徒刑，創下美國現代史最大規模集體減刑，並引發檢方與受害者家屬激烈爭議。

加州 州長紐森 (Gavin Newsom)5日宣布，將行使加州州憲賦予的赦免權，把加州所有548名死刑 犯的判刑減為不得假釋的無期徒刑，成為美國現代史上規模最大的死刑集體減刑。

紐森在寫給加州全民的公開信中表示，「我決定行使憲法賦予我的赦免權，將加州所有死刑判決減為不得假釋的終身監禁。」

紐森表示，這是他近30年擔任民選官員、始終公開反對州政府執行死刑的結果，「我堅信，由國家批准的殺戮，與加州的價值觀不相容，不僅破壞法律基礎，也貶低我們每一個人。」

美聯社引述紐森辦公室的數字報導，548名死刑犯中有529名男性、19名女性。

382件須州最高院核可

根據加州憲法，對曾兩度以上被判重罪者給予赦免，須經加州最高法院同意，因此法院須核可其中382件，約占70%；紐約時報指出，部分案件須經加州最高法院審查，可能引發法律挑戰。

加州的死刑犯人數居全美之冠，紐森的決定等於取消全美約25%的死刑判決；加州迄今已20年未執行死刑，紐森則在2019年宣布暫停執行死刑。

紐森：由我一人承擔

紐森表示，這是他職涯中最艱難的決定之一，因為這勢必會勾起被害人家屬的痛苦記憶。

他寫道：「身為州長，這項決定及其影響由我一人承擔，正如每一次處決也將由我一人承擔。」

反對紐森減刑的聲浪隨即出現，加州地區檢察官協會會長帕西奧尼(Jeannine Pacioni)警告，「一筆勾銷所有判決，既不考量個案事實，也不顧及受影響的家屬，嚴重傷害司法運作。」

聖路易奧比斯波郡(San Luis Obispo County)地檢丹道(Dan Dow)痛批紐森此舉宛如「令人作嘔的權力濫用」，橘郡地檢史匹澤(Todd Spitzer)也公開譴責。

沙加緬度郡前地區檢察官舒伯特(Anne Schubert)寫信給紐森，並附上被害人的照片與兇手犯行描述，稱被害人家屬原本從司法中獲得某種終結，如今一切被重新翻開。

受害者家屬看法分歧

被害人家屬則對紐森此舉看法分歧，死刑犯戴維斯(Richard Davis)案件被害人波莉．克拉斯(Polly Klaas)的手足婕絲．妮可(Jess Nichol)表示，她已改觀，「這個體制告訴倖存者，處決對於讓我們療癒很重要，但事實並非如此，它只是讓我們分心，無法專注於真正需要的事」。

另有被害人的父親赫爾(Steve Herr)自稱「極度憤怒」，形容紐森是「懦夫」。

美國公民自由聯盟(ACLU)執行總監羅梅羅(Anthony Romero)對此表示歡迎，稱此舉「反映正義的要求，終結帶有種族歧視、易出錯且不人道的刑罰」。

紐森將在兩個多月後卸任，外界普遍預期他將角逐2028年白宮大位。

紐時分析，減刑可能讓他在民主黨初選中更受自由派選民青睞，但在大選中恐成為攻擊目標。

接任加州州長的民主黨籍貝西拉(Xavier Becerra)已表態，將延續暫停執行死刑的政策。