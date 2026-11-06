賓州大無證生學費優惠 司法部控告歧視公民 已提27起類似訴訟

圖為賓州州立大學總校區的舊行政大樓。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部指控賓州州立大學讓無證學生享有州內學費，卻使外州公民處於不利地位，強調將持續以聯邦法律挑戰相關政策。

司法部 5日對賓州 州立大學(Penn State)提出民事訴訟，指控該校允許無證學生享有州內居民同等學費優惠，外州的美國公民 反而沒有同等待遇，涉嫌違反聯邦法律及歧視美國公民。川普政府此前已向其他大學提出多達27起類似訴訟。

綜合國會山報和美聯社等媒體報導，司法部5日向賓州中部聯邦地區法院，指控賓州大政策允許符合條件的無證移民學生，支付州內居民相同學費。

賓州大官網指出，無證學生無論是否擁有「夢想生(DACA)」 身分，只要符合居住要求，均可獲得州內居民學費待遇，例如他們必須在賓州一所獲認證中學就讀至少四年，並從該校畢業，或在該州取得GED同等學力證書。

司法部副部長伍沃德(Stanley E. Woodward Jr.)及民事司助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)聯合聲明指出，聯邦法律絕不允許各州及公立機構向非法移民提供學費優惠，除非所有美國公民也能獲得同等待遇，但賓州大無視這項要求，司法部會對此政策提出挑戰。

賓州大發言人表示，該校已獲悉有關訴訟，目前正在清查相關據數。賓州大擁有8萬6000名學生，但並未記錄多少人屬於非法移民。

本案提告時間點恰好是共和黨期中選舉慘敗之後，全國正密切關注川普政府教育及移民政策是否會有任何變化。司法部此時提出訴訟，無疑是宣示不會改變嚴厲打擊無證移民政策。

在此之前，司法部已提出27起訴訟，對大學收取無證學生州內居民學費的做法提出挑戰，其中德州、肯塔基、奧克拉荷馬、內布拉斯加、伊利諾及堪薩斯的六起案件獲得勝訴，但紐約州及加州則遭裁定敗訴。

支持對無證學生提供學費減免政策的組織認為，只要是該州居民，並且在該州的高中畢業，獲得學費優惠並不違反聯邦法律，因為當中許多是在幼年時被父母帶到美國，他們與美國公民一樣，都是社區的一部分。