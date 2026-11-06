曾主導調查精英大學 司法部民權司長辭職 選後首位高層官員走人

司法部民權司長迪隆5日辭職，成為期中選舉共和黨大敗後，首位離開川普政府的高階司法部官員。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 曾主導調查精英大學的司法部民權司長迪隆辭職，成為期中選舉共和黨大敗後首位離任高層；她任內大幅改造民權司，也引發外界強烈爭議。

主導大舉調查多所精英大學的司法部 民權司(Civil Rights Division)司長迪隆(Harmeet Dhillon)5日辭職，成為期中選舉共和黨 大敗後，首位離開川普 政府的高階司法部官員。

迪隆去年獲任命擔任民權司長，在川普政府的司法部內極具影響力也備受爭議。她主導民權司徹底重組，導致內部大量專業律師離職。民權司成立於1957年「民權運動」期間，當初旨在保護少數群體權利、但是在迪龍領導下徹底改變了方向。

在期中選舉期間，迪隆主導司法部「史上最大規模」的選舉監督行動，派遣了1000名監督員和觀察員赴50州。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)5日在社媒發文宣布迪隆辭職時指出，迪隆領導民權司時展現「堅定信念」，「捍衛國人公民自由，執法過程不畏權勢、不偏不倚」，「司法部感謝她盡職服務，祝福她未來事業一帆風順。」

美聯社報導，迪隆是生於印度的錫克教徒，幼年移民美國；被任命至司法部前，已是保守派法律和政治圈知名人物。川普第二任期伊始，司法部民權司即有逾四分之三員工離職，當時迪隆稱此現象為「司法部史上最大規模的人員『自我整肅』(self-purge)」，並指責前任政府推行錯誤的自由派議程，歡迎與川普政府施政重點不合的律師離職。

迪隆率領的民權司廢除多項有關警務改革的和解協議及調查工作；對多所大學展開調查，只因川普政府認為這些大學未能有效打擊校園內的反猶太行為，招生過程過於偏重「多元化與包容性」，歧視白人申請入學者。迪隆對大學的施壓促成多項和解，還導致維吉尼亞大學校長辭職。

眾多司法部前律師強烈批評迪隆背棄維護民權的使命，轉而服務保守派議程。倡議團體「司法連線」(Justice Connection)執行長、前司法部律師楊格(Stacey Young)5日指出，迪隆是民權司歷來「最具破壞性、最無視法律且充滿仇恨」的主事者，「近70年來，民權司致力落實民眾要求的民權法律，迪隆卻將成果徹底摧毀。」