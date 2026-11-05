民主黨奪國會兩院 移民政策難轉彎 分析：僅能加強監督權

移民爭取權益的呼聲，很少得到川普政府回應，圖為示威者在佛州ICE辦公室前呼籲釋放被拘押移民。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨重掌參眾兩院後，移民政策短期內難大轉彎，國會主要只能加強監督與質詢，對川普政府的執法與簽證限制影響有限。

期中選舉民主黨 成功奪回聯邦參眾兩院控制權，川普總統明年1月將面對由民主黨主導的新國會。這是否意味著大規模遣返、工作簽證限制、綠卡 及入籍嚴格審查等政策將出現轉機？「富比世」 雜誌(Forbes)分析指出，新國會可加強監督移民 執法及經費使用，但難以立即改變行政政策。移民律師陳威宇也表示，未來兩年移民政策恐怕不會出現根本性轉變。

「富比世」移民法律評論人塞莫蒂克(Andy J. Semotiuk)分析，川普政府大規模移民執法的影響已超越無證移民群體，波及合法移民、企業及勞動市場。全國住宅建築商協會指出，部分具有合法工作資格的建築工人，因擔心移民執法而不敢前往工地，造成工程延誤及成本增加。移民勞工占美國建築業勞動力超過四分之一，執法造成的恐懼可能進一步衝擊住房市場。

「富比世」也指出，ICE近兩年取得逾1100億元多年期額外撥款，但政府問責局(GAO)調查發現，ICE為擴大拘留容量斥資約10億元購買11座倉庫，隨後計畫出售其中七座，另有超過2000萬元支出無法收回。這些問題凸顯國會監督的重要性，也使移民執法的經濟成本及成效成為選後焦點。

「富比世」資深撰稿人安德森(Stuart Anderson)另指出，川普政府的限制措施已擴及親屬移民、工作簽證及綠卡申請。全美政策基金會(NFAP)估計，相關政策可能使川普任期內合法移民人數減少33%至50%，約150萬至240萬人。即使國會權力版圖改變，行政部門仍可能持續收緊合法移民管道。

移民律師陳威宇表示，民主黨控制國會後，最直接的變化是行政監督權擴大。新國會可以針對國土安全部、移民暨海關執法局(ICE)、公民暨移民服務局(USCIS)及國務院舉行聽證會，調查移民案件積壓、入籍核准數量下降、簽證撤銷標準及執法經費使用情況。

不過，陳威宇強調，監督權並不等於行政決策權。即使國會要求改善審查程序，移民局仍可能以背景調查、安全審查或行政資源配置等理由，維持原有政策。

民主黨控制參院後，也可阻擋或延緩川普提名的國土安全部長、移民局局長及聯邦法官等人選，但已完成任命的官員不會因選舉結果自動離職。

至於限制ICE經費，陳威宇指出，川普政府已取得龐大的多年期撥款，即使新國會拒絕新增預算，也不代表既有經費立即失效。若要撤銷已通過的撥款，通常仍須重新立法，而川普仍握有總統否決權。

陳威宇表示，川普政府仍可透過行政命令、聯邦法規及政策指引，繼續推動F-1學生簽證、H-1B工作簽證、工作許可及綠卡審查等限制措施。對等待I-130親屬移民、I-485綠卡調整身分及N-400入籍的申請人而言，國會變天也不代表案件會立即加速。

他指出，國會議員雖可協助查詢案件進度，卻無權命令移民局核准申請。若案件遭不合理延誤，當事人可視情況考慮依「行政程序法」提起訴訟，或尋求強制令(Mandamus)救濟，但法院即使要求行政機關作出決定，也不代表必須核准申請。

陳威宇表示，重大移民改革仍須克服參院立法門檻及總統否決權。在兩黨分歧下，增加職業移民名額、改革綠卡排期或全面修改移民法，未來兩年恐難實現。對移民申請人而言，不宜期待期中選舉結果就能立即改變現行審查與執法環境。