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馬斯克另類慘敗 選民反對AI產業 民主黨譏：富豪不能收買選舉

記者顏伶如／綜合報導
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身為世界首富的科技富豪馬斯克，今年期中選舉捐款4億7400萬元創歷史紀錄。（路透...
身為世界首富的科技富豪馬斯克，今年期中選舉捐款4億7400萬元創歷史紀錄。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克重金投入期中選舉卻未能帶動共和黨勝選，民主黨趁勢批判富豪與AI產業影響政治，並預告將加強審查相關企業政策。

身為世界首富的科技富豪馬斯克(Elon Musk)今年期中選舉捐款4億7400萬元創歷史紀錄，光是捐給德州就達2億2400萬元，但共和黨聯邦參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)慘敗，州長艾伯特(Greg Abbott)挑戰任期「四連霸」失利。CNBC新聞頻道4日分析，民主黨大獲全勝代表選民強烈反對馬斯克與人工智慧(AI)產業，川普總統與科技盟友憑藉政治影響力推動數據中心建設，接下來將面臨民主黨居多數的國會更嚴格檢視。

贏得德州聯邦參議員選舉的民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)3日晚間在勝選演說中雖然沒有點名馬斯克，但表示：「我們必須把大筆資金趕出政治，沒有億萬富豪或兆萬富豪能收買我們的選舉。」

塔拉里科說：「我們必須打破這個只對最頂尖1%族群有利的經濟體制。」

特斯拉在奧斯汀(Austin)郊區設有全國規模最大的汽車製造廠，SpaceX從德州南部的星際基地市(Starbase)發射火箭。馬斯克在AI、半導體製造等領域持續加碼投資。

馬斯克旗下企業的營運在電力、用水、環保許可、基礎設建及稅務優惠等方面，都高度仰賴德州政府政策決定。

德州州長當選人伊諾霍薩(Gina Hinojosa)競選政見除了反對馬斯克，也反對州政府為企業提供優厚補貼。她曾呼籲暫緩數據中心新建計畫、廢除企業減稅優惠，要求開發商必須自行承擔電力成本。

伊諾霍薩在勝選演說指出，一定要從「已經習慣於在這個州垂簾聽政的權貴人士手中把權力拿回來」。

根據聯邦選舉委員會(FEC)申報資料，馬斯克的超級政治行動委員會「美國政治行動委員會」(America PAC)為今年44場聯邦選舉捐款將近8700萬元，截至4日早晨，馬斯克支持的共和黨候選人在其中29場選舉敗北，贏得3場選舉，另有12場選舉結果尚未確定。換算起來，馬斯克93%捐款是花在共和黨輸掉的選舉。

除了科技富豪馬斯克(Elon Musk)之外，這次期中選舉出資力挺共和黨候選人的其他科技巨頭，也紛紛面臨「鈔能力」失靈的尷尬。華爾街日報報導，加密貨幣產業投入5000多萬元在俄亥俄州與南卡羅來納州，協助現任共和黨聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)對抗民主黨挑戰者布朗(Sherrod Brown)，希望共和黨候選人達琳(Darline Graham)守住已故胞兄葛理漢(Lindsey Graham)原本席次，結果雙雙受挫。

精華 FAQ

  • 馬斯克今年捐款4億7400萬元創下紀錄，但支持的共和黨候選人多數失利；其超級政治行動委員會投入約8700萬元後，相關選舉大多落敗。

  • 德州當選的民主黨人強調要把大筆資金趕出政治，並直言沒有億萬富豪或兆萬富豪能收買選舉，呼籲打破只利於最頂尖1%的經濟體制。

  • 報導指出，科技富豪推動的數據中心、AI投資與企業補貼政策，未來恐遭民主黨主導的國會更嚴格檢視，尤其在電力、用水、環保與稅務優惠方面。

馬斯克 民主黨 共和黨

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