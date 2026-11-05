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民主黨勝選 支持者歡呼「整個世界都變藍」 65歲選民：人民受夠了

編譯陳韻涵／綜合報導
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民主黨在這次期中選舉掀起藍色海嘯，從西到東，整個美國都變成藍色。(歐新社)
民主黨在這次期中選舉掀起藍色海嘯，從西到東，整個美國都變成藍色。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

這場激烈期中選舉後，民主黨在多州告捷，被視為選民對川普第二任期的首次公投，現場支持者高呼世界正變藍。

歷經廣告支出破紀錄、政治攻擊不斷的激烈期中選舉，選民3日透過選票發聲；選民等候開票之際，從阿拉斯加到緬因州，兩黨支持者擠滿旅館、酒吧和工會大廳，有歡笑、有淚水；這是選民對川普總統第二任期的首次公投，結果「整個世界都在變藍」。

華爾街日報報導，在德州奧斯汀，民主黨籍州議員塔拉里科(James Talarico)擊敗共和黨檢察長派克斯頓(Ken Paxton)，州長候選人希諾霍薩(Gina Hinojosa)擊敗三屆州長艾伯特(Greg Abbott)，民主黨睽違30多年在德州全勝，現場除了歡呼聲，還夾雜著淚水。

47歲的克莉絲汀．露西奧(Kristen Lucio)說：「就算馬斯克(Elon Musk)和川普來幫你助選，給你幾百萬元，這場運動也比他們大得多。」

在達拉斯，派克斯頓的選舉之夜人潮不如預期，企業家柯琳．格林(Corinne Greene)將派克斯頓敗選歸咎於共和黨內鬥。

在喬治亞州，民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)以超過20個百分點的壓倒性優勢，擊敗共和黨對手柯林斯(Mike Collins)連任，州長候選人巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)成為美國史上首位民選非裔女性州長。

65歲的瑪麗琳．布萊克本(Maryline Blackburn)說：「人民受夠了。」

在佛州西棕櫚灘，福斯新聞宣布川普背書的共和黨籍聯邦眾議員唐諾斯(Byron Donalds)拿下州長，讓美國再次偉大(MAGA)支持者歡聲尖叫，但這場活動的主角、共和黨州議員溫伯格(Meg Weinberger)卻敗給民主黨對手。

在賓州伯利恆，工會領袖布魯克斯(Bob Brooks)擊敗共和黨現任眾議員瑪肯西(Ryan Mackenzie)，民主黨四名挑戰者全勝。

在紐約市，民主社會主義者雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)當選國會議員，支持者高喊「向富人課稅」。

在阿拉斯加安克拉治，退休社工珍妮絲．班塔(Janice Banta)說：「整個世界都在變藍。」

共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)對支持者說：「我們不認為藍色浪潮會漫到阿拉斯加。」

在密西根州，民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)將成為美國首位穆斯林聯邦參議員。

42歲的醫師塔巴(Hazem Tabbaa)說：「這讓我們無所畏懼地做個穆斯林。」

深夜時分，薩伊德的共和黨對手羅傑斯(Mike Rogers)準備舉辦勝選晚會的宴會廳人潮散去，86歲的莫里斯(Harry Morris)說：「我累了。」

在緬因州，共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)的支持者原本堅信她不會輸給民主黨挑戰者傑克森(Troy Jackson)，但隨著傑克森的得票率逐漸領先，樂觀氣氛消散。午夜過後，柯林斯認輸，結束五屆參議員生涯。

精華 FAQ

  • 報導將這次選舉解讀為選民對川普第二任期的首次公投，結果顯示民主黨在多州取得突破，支持者認為反映出民眾對現況的不滿與反彈。

  • 文章提到德州、喬治亞、賓州、紐約市、阿拉斯加、密西根州與緬因州等地都有民主黨或其盟友的重要勝利，特別是德州長期由共和黨主導下的翻盤最受矚目。

  • 多個共和黨選舉之夜場地在人潮、氣氛與信心上都明顯降溫，部分支持者面對落敗感到疲憊或失望，甚至有人成為黨內分裂與選民不耐的代言。

民主黨 共和黨 緬因州

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