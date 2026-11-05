數據中心利空 多位新州長、準國會議員主張嚴管 Meta等前景受威脅

AI遇逆風 民主黨籍艾克頓當選，成為俄亥俄州首位女州長，她已喊話，數據中心開發商要先滿足系列要求才能動工。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國多個州選舉由主張嚴管數據中心的民主黨勝出，疊加國會監管可能升溫，使Meta、亞馬遜與CoreWeave等企業的AI與資料中心布局面臨更大不確定性。

在期中選舉出現「藍色浪潮」後，美國數據中心開發商將遭遇最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大數據中心重鎮俄亥俄州與德州 、以及數據中心興建熱點喬治亞州 與賓州的州長，都是由主張嚴管數據中心的民主黨人拿下，成為Meta 、亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空。

今年的州長與州議會選舉大幅牽動數據中心建設，因為州長、州議會和公用事業監管委員會，掌握數據中心選址、建設許可和供電等關鍵決策，對AI投資的影響可能比國會席次變化更直接。

彭博指出，川普經濟政策不得人心，多數選民認為高關稅推升物價，成了共和黨選舉包袱。美國經濟雖有AI投資熱潮支撐，伊朗戰爭和關稅卻讓通膨再起。

華府智庫經濟創新組織對美國勞工的調查也發現，多數勞工更願意支持敢對抗醫療保險公司、大型銀行和AI企業的候選人。彭博認為，民粹訴求可能轉向新對象，準備角逐2028年大選的政治人物勢必留意。

彭博統計，美國已規畫的數據中心建案容量約303百萬瓩(GW)，近九成位於選舉州，以德州的27%占比最高。富國銀行估計，喬治亞州、俄亥俄州與賓州分別占全美規畫中數據中心容量的5%-7%，但社區要求限制興建數據中心的聲浪日增。

開票結果顯示，德州30多年來首度變天，以暫停開發興建數據中心為競選主軸之一的民主黨候選人希諾霍薩，擊敗尋求連任的共和黨州長艾伯特。分析師推算，約13 GW的數據中心容量將立即受到選舉結果影響，若沒有州政府的環境許可，可能延誤12至18個月。

另一個數據中心重鎮俄亥俄州也變天，民主黨籍的艾克頓擊敗共和黨對手拉馬斯瓦米，艾克頓已呼籲要求數據中心開發商要先滿足一系列要求才能動工。

在向來鼓勵發展數據中心的喬治亞州，民主黨籍的巴頓斯也扭轉共和黨主政20多年的態勢，她競選時便呼籲暫停新建數據中心。民主黨籍的賓州州長夏皮羅順利連任，他雖幫助吸引數據中心進駐，但地方反對聲浪高張也改變立場。

在此同時，民主黨準國會議員也準備更嚴格檢視矽谷AI產業，威脅已投入數十億元開發數據中心的Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業前景。