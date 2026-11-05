數據中心利空 多位新州長、準國會議員主張嚴管 Meta等前景受威脅
美國多個州選舉由主張嚴管數據中心的民主黨勝出，疊加國會監管可能升溫，使Meta、亞馬遜與CoreWeave等企業的AI與資料中心布局面臨更大不確定性。
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美國多個州選舉由主張嚴管數據中心的民主黨勝出，疊加國會監管可能升溫，使Meta、亞馬遜與CoreWeave等企業的AI與資料中心布局面臨更大不確定性。
在期中選舉出現「藍色浪潮」後，美國數據中心開發商將遭遇最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大數據中心重鎮俄亥俄州與德州、以及數據中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長，都是由主張嚴管數據中心的民主黨人拿下，成為Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空。
今年的州長與州議會選舉大幅牽動數據中心建設，因為州長、州議會和公用事業監管委員會，掌握數據中心選址、建設許可和供電等關鍵決策，對AI投資的影響可能比國會席次變化更直接。
彭博指出，川普經濟政策不得人心，多數選民認為高關稅推升物價，成了共和黨選舉包袱。美國經濟雖有AI投資熱潮支撐，伊朗戰爭和關稅卻讓通膨再起。
華府智庫經濟創新組織對美國勞工的調查也發現，多數勞工更願意支持敢對抗醫療保險公司、大型銀行和AI企業的候選人。彭博認為，民粹訴求可能轉向新對象，準備角逐2028年大選的政治人物勢必留意。
彭博統計，美國已規畫的數據中心建案容量約303百萬瓩(GW)，近九成位於選舉州，以德州的27%占比最高。富國銀行估計，喬治亞州、俄亥俄州與賓州分別占全美規畫中數據中心容量的5%-7%，但社區要求限制興建數據中心的聲浪日增。
開票結果顯示，德州30多年來首度變天，以暫停開發興建數據中心為競選主軸之一的民主黨候選人希諾霍薩，擊敗尋求連任的共和黨州長艾伯特。分析師推算，約13 GW的數據中心容量將立即受到選舉結果影響，若沒有州政府的環境許可，可能延誤12至18個月。
另一個數據中心重鎮俄亥俄州也變天，民主黨籍的艾克頓擊敗共和黨對手拉馬斯瓦米，艾克頓已呼籲要求數據中心開發商要先滿足一系列要求才能動工。
在向來鼓勵發展數據中心的喬治亞州，民主黨籍的巴頓斯也扭轉共和黨主政20多年的態勢，她競選時便呼籲暫停新建數據中心。民主黨籍的賓州州長夏皮羅順利連任，他雖幫助吸引數據中心進駐，但地方反對聲浪高張也改變立場。
在此同時，民主黨準國會議員也準備更嚴格檢視矽谷AI產業，威脅已投入數十億元開發數據中心的Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業前景。
最大變數是期中選後多個關鍵州由主張嚴管數據中心的民主黨人掌權，州政府可直接影響選址、建設許可與供電，進而讓數據中心開發延後或受限。 影響最大的包括德州、俄亥俄州、喬治亞州與賓州。這些州本來就是數據中心重鎮或新興熱點，如今州長立場轉向，可能使大量既定案場面臨審查與延宕。 這些公司已投入數十億元擴建數據中心，但若州政府要求更嚴格的環境許可、社區協調或先滿足附加條件，開發時程可能拖長12至18個月，投資回收與擴張節奏都會受影響。
精華 FAQ
最大變數是期中選後多個關鍵州由主張嚴管數據中心的民主黨人掌權，州政府可直接影響選址、建設許可與供電，進而讓數據中心開發延後或受限。
影響最大的包括德州、俄亥俄州、喬治亞州與賓州。這些州本來就是數據中心重鎮或新興熱點，如今州長立場轉向，可能使大量既定案場面臨審查與延宕。
這些公司已投入數十億元擴建數據中心，但若州政府要求更嚴格的環境許可、社區協調或先滿足附加條件，開發時程可能拖長12至18個月，投資回收與擴張節奏都會受影響。
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