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兩年狂寄官員700封粉末信 67歲奧州男子被捕

編譯尤寶琪／綜合報導
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一名奧克拉荷馬市男子涉嫌在2024年和2026年大選前，向公職人員寄送數百封內含...
一名奧克拉荷馬市男子涉嫌在2024年和2026年大選前，向公職人員寄送數百封內含可疑白色粉末和關於威脅警告的信件而遭聯邦起訴。圖為11月3日期中選舉投票之情形。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

奧克拉荷馬市67歲男子羅賓·馬丁涉嫌在大選前後寄出數百封含白色粉末與威脅字句的信件，遭聯邦起訴並已被拘留。

一名奧克拉荷馬市(Oklahoma City)男子涉嫌在2024年和2026年大選前，向公職人員寄送數百封內含可疑白色粉末和關於威脅警告的信件，遭聯邦當局起訴。

聯邦調查局(FBI)3日公布的法庭文件指出，這些粉末經檢測為酵母或麵粉，對人體無害，但並非所有信件都經過全面檢測。

67歲的羅賓·馬丁(Robin Martin)被控散布謠言(conveying a hoax)和郵寄恐嚇通訊(mailing threatening communications)等罪名。他於2日被捕，隔天在奧克拉荷馬市地方法院出庭，隨後還押，等待下周拘留聽證。

代表馬丁的聯邦公設辯護律師辦公室和被告的女兒艾娃·馬丁(Ava Martin)都拒絕對本案置評。

司法部助理部長艾森伯格(John A. Eisenberg)稱該名男子的行為是「蓄意恐嚇公務員」，因為這些公務員並不知道這種粉末是否會危害他們的健康或生命。

FBI表示，調查可以追溯到2024年，當時多個州的選務官員報告收到了含有白色粉末和一封三頁長具有強烈恐嚇意味的郵件。部分郵件上的警告訊息只有在紫外線下才能辨認，例如：「站在歷史正確的一方！你的生命可能取決於此！！」

寄件人在回郵地址則是寫上「U.S.T.E.A.，美國叛徒清除軍，馬里蘭州塔科馬公園(Takoma Park)」。

調查人員認為，2026年秋季寄出的700多封郵件似乎都出自同一寄件人之手，但回郵地址卻各不相同。FBI探員科爾(David Cole)在書面證詞中表示，這些郵件的收件人包括地方選務官員、國會議員、聯邦執法部門、媒體和民調機構。

在2024年和2026年寄出的信件中，收件人都被威脅將會因叛國罪被捕，或「甚至更糟」的結果。

科爾指出：「信件作者描述了2020年大選存在的問題，聲稱總統川普贏得了2020年大選，並對即將到來的2024年大選中可能再次出現的一些相同問題表示擔憂。」

精華 FAQ

  • 他被指在2024年與2026年大選前後，寄給公職人員、選務官員等數百封信件，內容含可疑白色粉末與恐嚇警告，意圖製造威脅與恐慌。

  • FBI表示，已檢測的粉末多為酵母或麵粉，對人體無害；但並非所有信件都完成全面檢測，因此仍無法排除部分郵件的風險。

  • 羅賓·馬丁已於2日被捕，隔天在奧克拉荷馬市地方法院出庭後還押，面臨散布謠言與郵寄恐嚇通訊等聯邦罪名，等待下周拘留聽證。

FBI 司法部

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