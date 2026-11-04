沃爾瑪司機通報數十可疑包裹 亞州警逮6亞裔詐嫌
亞利桑納州皮歐瑞亞警方因沃爾瑪送貨司機通報可疑包裹，循線偵破盜刷信用卡、跨境轉運贓物的詐騙集團，6名亞裔嫌犯被捕。
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亞利桑納州皮歐瑞亞警方因沃爾瑪送貨司機通報可疑包裹，循線偵破盜刷信用卡、跨境轉運贓物的詐騙集團，6名亞裔嫌犯被捕。
理財網站「金錢智慧」(MoneyWise) 3日報導，亞利桑納州皮歐瑞亞(Peoria)警局接獲一名沃爾瑪(Walmart)送貨司機報案之後，循線破獲得手金額140萬元的詐騙集團，六名亞裔嫌犯落網。
報導指出，身分未公布的沃爾瑪司機送貨時，發現一處民宅門廊堆滿大量可疑包裹。皮歐瑞亞警局表示，司機向警方報案說，工作當中一直將不同收件人姓名的包裹送到同一個地址而覺得可疑，警方後來展開歷時兩個月的調查，破獲盜刷沃爾瑪客戶信用卡在網路上大量購物的犯罪集團。
根據法院文件，司機發現的可疑包裹數量在30件到50件之間。沃爾瑪網站資料顯示，總共六處民宅地址共計收到1萬5500筆可疑網購訂單，購買商品琳瑯滿目，從寵物用品、兒童用品到家用產品都有，貨品後來被轉運越南。
皮歐瑞亞警察局警官甘迺迪(William Kennedy)對「亞利桑納家庭新聞」(Arizona's Family News)表示：「如果沒有這位送貨司機，警方可能不會注意到這起事件。」警方形容這名身分保密的司機是「傑出的報案市民」。
警方調查發現，兩名沃爾瑪客戶因此損失5萬7000多元，另外203名摩根大通(JPMorgan Chase)信用卡客戶則損失8800多元。
皮歐瑞亞警方表示，詐騙集團購買物品後來被轉運越南，但警方透過搜索令追回價值4萬5000元的金條、現金3萬5000元以及價值2萬5000元商品。
法院紀錄顯示，六名被捕嫌犯包括：Hie Xuan Le、Hailey Hang Nguyen、Hoai Nguyen、Minh Ngoc Nguyen、Uy Vu Phan以及Thien Tran，起訴罪名包括身分竊盜、詐欺、販運遭竊財產等。
消費者數位安全防護公司Aura表示，像沃爾瑪這樣的零售商如果發生顧客帳戶遭入侵可能出現嚴重後果，包括身分竊盜、個資被轉賣給其他詐騙集團等，如果消費者在多個帳號都使用同一組登入密碼，還將導致其他帳戶連帶也被入侵。
他在送貨時發現同一地址門廊堆著30件到50件可疑包裹，而且包裹收件人姓名不同，卻都送到同一處，因而向警方報案。 皮歐瑞亞警方接獲通報後展開歷時2個月調查，發現嫌犯盜刷沃爾瑪客戶信用卡大量網購，再把貨品轉運越南，最後循線逮人。 警方指出，2名沃爾瑪客戶損失逾5萬7000元，203名摩根大通客戶也受害；另追回價值4萬5000元金條、3萬5000元現金與2萬5000元商品。
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他在送貨時發現同一地址門廊堆著30件到50件可疑包裹，而且包裹收件人姓名不同，卻都送到同一處，因而向警方報案。
皮歐瑞亞警方接獲通報後展開歷時2個月調查，發現嫌犯盜刷沃爾瑪客戶信用卡大量網購，再把貨品轉運越南，最後循線逮人。
警方指出，2名沃爾瑪客戶損失逾5萬7000元，203名摩根大通客戶也受害；另追回價值4萬5000元金條、3萬5000元現金與2萬5000元商品。
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