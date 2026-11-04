沃爾瑪司機通報數十可疑包裹 亞州警逮6亞裔詐嫌

由於一名沃爾瑪貨車司機的警覺，協助亞利桑納州皮歐瑞亞警局破獲一起跨國盜刷信用卡網購轉賣的詐騙案，逮捕六名嫌犯。示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納州皮歐瑞亞警方因沃爾瑪送貨司機通報可疑包裹，循線偵破盜刷信用卡、跨境轉運贓物的詐騙集團，6名亞裔嫌犯被捕。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise) 3日報導，亞利桑納州 皮歐瑞亞(Peoria)警局接獲一名沃爾瑪 (Walmart)送貨司機報案之後，循線破獲得手金額140萬元的詐騙集團，六名亞裔 嫌犯落網。

報導指出，身分未公布的沃爾瑪司機送貨時，發現一處民宅門廊堆滿大量可疑包裹。皮歐瑞亞警局表示，司機向警方報案說，工作當中一直將不同收件人姓名的包裹送到同一個地址而覺得可疑，警方後來展開歷時兩個月的調查，破獲盜刷沃爾瑪客戶信用卡在網路上大量購物的犯罪集團。

根據法院文件，司機發現的可疑包裹數量在30件到50件之間。沃爾瑪網站資料顯示，總共六處民宅地址共計收到1萬5500筆可疑網購訂單，購買商品琳瑯滿目，從寵物用品、兒童用品到家用產品都有，貨品後來被轉運越南。

皮歐瑞亞警察局警官甘迺迪(William Kennedy)對「亞利桑納家庭新聞」(Arizona's Family News)表示：「如果沒有這位送貨司機，警方可能不會注意到這起事件。」警方形容這名身分保密的司機是「傑出的報案市民」。

警方調查發現，兩名沃爾瑪客戶因此損失5萬7000多元，另外203名摩根大通(JPMorgan Chase)信用卡客戶則損失8800多元。

皮歐瑞亞警方表示，詐騙集團購買物品後來被轉運越南，但警方透過搜索令追回價值4萬5000元的金條、現金3萬5000元以及價值2萬5000元商品。

法院紀錄顯示，六名被捕嫌犯包括：Hie Xuan Le、Hailey Hang Nguyen、Hoai Nguyen、Minh Ngoc Nguyen、Uy Vu Phan以及Thien Tran，起訴罪名包括身分竊盜、詐欺、販運遭竊財產等。

消費者數位安全防護公司Aura表示，像沃爾瑪這樣的零售商如果發生顧客帳戶遭入侵可能出現嚴重後果，包括身分竊盜、個資被轉賣給其他詐騙集團等，如果消費者在多個帳號都使用同一組登入密碼，還將導致其他帳戶連帶也被入侵。