我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

沃爾瑪司機通報數十可疑包裹 亞州警逮6亞裔詐嫌

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於一名沃爾瑪貨車司機的警覺，協助亞利桑納州皮歐瑞亞警局破獲一起跨國盜刷信用卡網...
由於一名沃爾瑪貨車司機的警覺，協助亞利桑納州皮歐瑞亞警局破獲一起跨國盜刷信用卡網購轉賣的詐騙案，逮捕六名嫌犯。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納州皮歐瑞亞警方因沃爾瑪送貨司機通報可疑包裹，循線偵破盜刷信用卡、跨境轉運贓物的詐騙集團，6名亞裔嫌犯被捕。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise) 3日報導，亞利桑納州皮歐瑞亞(Peoria)警局接獲一名沃爾瑪(Walmart)送貨司機報案之後，循線破獲得手金額140萬元的詐騙集團，六名亞裔嫌犯落網。

報導指出，身分未公布的沃爾瑪司機送貨時，發現一處民宅門廊堆滿大量可疑包裹。皮歐瑞亞警局表示，司機向警方報案說，工作當中一直將不同收件人姓名的包裹送到同一個地址而覺得可疑，警方後來展開歷時兩個月的調查，破獲盜刷沃爾瑪客戶信用卡在網路上大量購物的犯罪集團。

根據法院文件，司機發現的可疑包裹數量在30件到50件之間。沃爾瑪網站資料顯示，總共六處民宅地址共計收到1萬5500筆可疑網購訂單，購買商品琳瑯滿目，從寵物用品、兒童用品到家用產品都有，貨品後來被轉運越南。

皮歐瑞亞警察局警官甘迺迪(William Kennedy)對「亞利桑納家庭新聞」(Arizona's Family News)表示：「如果沒有這位送貨司機，警方可能不會注意到這起事件。」警方形容這名身分保密的司機是「傑出的報案市民」。

警方調查發現，兩名沃爾瑪客戶因此損失5萬7000多元，另外203名摩根大通(JPMorgan Chase)信用卡客戶則損失8800多元。

皮歐瑞亞警方表示，詐騙集團購買物品後來被轉運越南，但警方透過搜索令追回價值4萬5000元的金條、現金3萬5000元以及價值2萬5000元商品。

法院紀錄顯示，六名被捕嫌犯包括：Hie Xuan Le、Hailey Hang Nguyen、Hoai Nguyen、Minh Ngoc Nguyen、Uy Vu Phan以及Thien Tran，起訴罪名包括身分竊盜、詐欺、販運遭竊財產等。

消費者數位安全防護公司Aura表示，像沃爾瑪這樣的零售商如果發生顧客帳戶遭入侵可能出現嚴重後果，包括身分竊盜、個資被轉賣給其他詐騙集團等，如果消費者在多個帳號都使用同一組登入密碼，還將導致其他帳戶連帶也被入侵。

精華 FAQ

  • 他在送貨時發現同一地址門廊堆著30件到50件可疑包裹，而且包裹收件人姓名不同，卻都送到同一處，因而向警方報案。

  • 皮歐瑞亞警方接獲通報後展開歷時2個月調查，發現嫌犯盜刷沃爾瑪客戶信用卡大量網購，再把貨品轉運越南，最後循線逮人。

  • 警方指出，2名沃爾瑪客戶損失逾5萬7000元，203名摩根大通客戶也受害；另追回價值4萬5000元金條、3萬5000元現金與2萬5000元商品。

沃爾瑪 亞裔 亞利桑納州

上一則

茶包別再沖熱水 研究：恐喝下逾千塑膠微粒

下一則

下藥迫女友墮胎 前西點軍校亞裔生續讀名校被控

延伸閱讀

無數網購品寄奶茶店再轉運 6亞裔涉詐騙被捕

無數網購品寄奶茶店再轉運 6亞裔涉詐騙被捕
跨州盜竊家得寶300萬商品 費城7男被控

跨州盜竊家得寶300萬商品 費城7男被控
綠卡男經營神秘倉庫 專運往大陸、香港 3年涉案4600萬

綠卡男經營神秘倉庫 專運往大陸、香港 3年涉案4600萬
穿港警制服專騙港人 大馬逮18台灣人 估祕密運作5個月

穿港警制服專騙港人 大馬逮18台灣人 估祕密運作5個月

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網