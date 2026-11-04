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下藥迫女友墮胎 前西點軍校亞裔生續讀名校被控

編譯周芳苑／綜合報導
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涉嫌對女友下藥強迫墮胎的西點軍校前學員徐凱伯(音譯)。(西點軍校)
涉嫌對女友下藥強迫墮胎的西點軍校前學員徐凱伯(音譯)。(西點軍校)

AI摘要

文章摘要整理：

前西點軍校亞裔男學員徐凱伯承認對女友下藥並強迫墮胎後，仍轉入康乃爾與哥大就讀，如今受害女子正式提起民事訴訟，引發關注。

一名曾就讀西點軍校(U.S. Military Academy at West Point)的亞裔男學員徐凱伯(Caleb Suh，音譯)，今年6月承認於2022年3月在當時女友的宿舍內對她下藥強迫墮胎、導致流產。他承認下藥後離開軍校繼續升學，先後進入常春藤盟校康乃爾大學(Cornell University)和哥倫比亞大學(Columbia University)。該名女子10月28日在紐約法院提出民事告訴，但尚未確定求償金額。

徐凱伯今年夏天從康乃爾畢業，進入哥倫比亞大學公共衛生研究所攻讀碩士，截至10月28日仍然在學。

先前，西點軍校和聯邦法院已悄悄處理了徐男下藥一案，如今女子正式提起訴訟，格外引人關注。今年6月，徐承認2022年3月強迫比他低一年級的學妹服墮胎藥。該名女生當時19歲，就讀西點軍校二年級。

女方想生下孩子，徐男反對；徐男向法官承認，他冒充女子在網路藥局開帳戶訂購墮胎藥，又從朋友處取得阿普唑侖(Xanax)充作鎮靜劑，哄騙女友讓她喝下謊稱的孕期蛋白奶昔，待她睡著後再讓她口服、並在陰道內注射墮胎藥。

女子訴訟稱，徐男在她醒來發現出血後，留她獨自一人，對她的求助視而不見，她撥打911後被送往醫院。

女子以化名「無名珍」(Jane Doe)提告；目前全美仍密切關注另一名化名「無名珍」的康乃爾女學生，遭同校七名兄弟會成員集體性侵的醜聞，康乃爾校方因處理不當備受抨擊。

該女2022年5月曾向西點軍校陸軍刑事調查處(Army Criminal Investigation Division)舉報徐男；徐男6月在曼哈頓聯邦法院被提起刑事訴訟。聯邦助理檢察官科恩(Marcia Cohen)當時在法庭上指出，徐男先前告訴西點軍校調查員，女子是意外流產，否認強迫她服用墮胎藥。

徐男2023學年轉學到康乃爾；該校聲明，徐男在申請表上被問及是否曾在任何教育機違反紀律而被追究責任時回答「否」，西點軍校報告稱他學業成績良好。

根據康大網站，徐男立志成為醫生，2024年春季曾因寫作才華受表彰，並加入「康乃爾醫療公平中心」(Cornell Center for Health Equity)研究小組，並曾在該校醫學院短暫工作。

徐男9月開始在哥大公衛學院攻讀碩士。在律師要求下，徐男的量刑聽證會被推遲到明年1月，以便他完成本學期課程。

精華 FAQ

  • 他被指在2022年3月對當時19歲的女友下藥，並以哄騙、口服與陰道注射等方式強迫她墮胎，最後導致對方流產。

  • 徐凱伯離開西點軍校後，先後進入康乃爾大學與哥倫比亞大學就讀，甚至在今年夏天自康乃爾畢業後，9月又開始在哥大攻讀公共衛生碩士。

  • 她已於10月28日在紐約法院提出民事訴訟，要求追究相關責任並尋求賠償；此案先前也曾有西點軍校與聯邦法院處理相關刑事程序。

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