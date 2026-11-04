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印州沃爾瑪爆槍案 21歲女員工身中多槍不治

編譯中心／綜合報導
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印第安納州漢蒙市第五大道上的沃爾瑪賣場2日上午店內發生槍擊案，一名女性員工遭兇手...
印第安納州漢蒙市第五大道上的沃爾瑪賣場2日上午店內發生槍擊案，一名女性員工遭兇手連開數槍，送醫後傷重不治，嫌犯當場被捕。(取自Google街景)

AI摘要

文章摘要整理：

印州漢蒙市沃爾瑪傳出槍擊案，21歲女員工遭熟識男子開槍殺害，嫌犯已被逮捕，警方初判事件源於私人糾紛。

印第安納州漢蒙市(Hammond)一家沃爾瑪賣場(Walmart) 2日上午傳出店內發生槍擊案，一名女性員工遭兇手連開數槍，送醫後仍傷重不治。警方已逮捕一名約18歲男子，初步調查認為，嫌犯與死者原本就認識，兩人在交談時發生肢體衝突，男子隨後取出手槍行凶。

芝加哥論壇報(Chicago Tribune)報導，死者身分為現年21歲來自芝加哥的女子達珂塔·諾伍德(Dakota Norwood)，她是該店的員工。

漢蒙市警方表示，當天上午約9時10分接獲通報，指位於第五大道的沃爾瑪賣場內發生槍擊，最先通報的是一名在該店擔任兼職保全的休假警員。警方趕抵前，該名警員已經控制住嫌犯。

初步調查指出，嫌犯當時正在與一名女店員交談，雙方隨後發生肢體衝突，男子接著取出手槍，朝女店員連開數槍。被害人因傷勢過重，送醫後死亡。

漢蒙市警局警官凱洛格(Steve Kellogg)告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)記者，嫌犯開槍殺人後，自行走到與現場相隔幾條的走道，將槍枝放在地板上，然後留在原地等候逮捕。目前嫌犯仍遭拘留。

漢蒙市長麥克德莫特(Thomas McDermott Jr.)向芝加哥地方電視台WGN表示，這起事件與私人糾紛有關，槍擊發生當時，賣場內有許多員工及顧客。

凱洛格也指出，警方相信嫌犯與死者彼此認識，兩人在衝突發生前曾進行一段相當長的談話。他說：「看起來他們確實認識，在事情發生之前，兩人交談了相當長一段時間。」

警方初步認定本案屬於單一事件，目前沒有證據顯示公共安全受到進一步威脅。案發後，該家沃爾瑪賣場宣布當天暫停營業。

漢蒙市位於印第安那州最西北角，屬於芝加哥郊區的一部分。

精華 FAQ

  • 死者是21歲、來自芝加哥的女員工達珂塔·諾伍德。她在漢蒙市沃爾瑪賣場內遭嫌犯連開數槍，雖送醫急救，最後仍因傷勢過重不治。

  • 警方初步調查認為，嫌犯與死者原本就認識，案發前兩人曾長時間交談，之後才爆發肢體衝突並引發開槍行凶，顯示事件可能與私人糾紛有關。

  • 案發當時，一名休假警員兼職保全先行控制住嫌犯，警方抵達前嫌犯已被壓制。嫌犯之後把槍放在走道地板上並留在原地，現仍遭拘留。

槍擊 芝加哥 沃爾瑪

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