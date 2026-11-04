防禦攻擊 川普證實開轟伊朗格什姆島

11月3日發布的社群媒體影片截圖顯示，一道強烈閃光劃過伊朗荷莫茲海峽的格什姆島上空。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美軍對伊朗格什姆島發動有限空襲，部分出於防禦商船之需；川普公開淡化衝突，但白宮與盟友仍在評估選後升高軍事行動的可能。

美軍證實2日對伊朗 格什姆島(Qeshm Island)發動攻擊，這是華盛頓近幾周在川普 總統高調推動外交協議之際，對伊朗展開的最新一次有限度打擊。

華爾街日報報導，美國官員表示，部分攻擊帶有防禦性質，旨在防止伊朗恣意攻擊荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)的商船。

伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)一度朝美軍戰機發射地對空飛彈，美軍戰機則自衛還擊；另一次是美軍攔截IRGC從格什姆島發射且瞄準商船的飛彈。

不同於美伊戰爭初期，美方這次並未公開宣布攻擊；官員透露，美方刻意低調，以免暗示將恢復大規模作戰行動。

格什姆島位於荷莫茲海峽出入口，設有大型地下飛彈設施、海軍基地及海水淡化廠。

美軍在戰事初期曾轟炸格什姆島，官員也討論過奪取該島的可能性。

伊朗官方媒體報導，格什姆島、漢加姆島(Hengam)及伊朗南部阿巴斯港(Bandar Abbas)一帶傳出爆炸聲。

匿名美國官員告訴美聯社，這些打擊鎖定的是伊朗地對空飛彈設施。

面對記者詢問，川普2日淡化重啟戰事的可能。他說：「我們跟伊朗打過一場仗，我們贏了。我不知道這次行動能否稱得上戰爭，因為我們已經好幾個月沒打仗了。」

被問及是否考慮在期中選舉後攻擊伊朗時，川普回答「沒有」，但政府官員表示，總統仍在評估所有選項。

川普近期曾表示，選後可能對伊朗全面開戰。中央司令部指揮官古柏(Brad Cooper)上周前往白宮向川普簡報，中央司令部也已增調飛彈防禦系統與彈藥進駐中東，為更大規模打擊鋪路。

華爾街日報指出，美方已告知波灣國家，選後不久可能發動短促而猛烈的行動。兩名官員及一名知情人士透露，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)上周末與川普通電話時，力促美方選後再度對伊朗動武。

軍事行動之外，外交管道仍在運作。

副總統范斯在美方官員證實攻擊前表示，他與川普「對於可能達成談判協議的前景都感覺相當不錯。」

中東地區兩名官員稱，調停者正推動一個框架：伊朗停止在海峽發動攻擊，美方則解除封鎖。

埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)呼籲伊美對話，警告勿升高區域局勢。