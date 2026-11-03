杭特拜登案FBI二名探員被控偽證遭撤銷 法官痛斥司法部「武器化」

調查前總統拜登次子杭特‧拜登筆電案的兩名前FBI官員，遭司法部指控對國會說謊，法官2日撤銷指控。圖為其中一名被告官員弗洛里斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FBI兩名涉杭特拜登案的主管遭司法部指控國會偽證，但聯邦法官認定證據不足並撤銷控告，直批此舉帶有期中選舉前夕的政治動機與「武器化」色彩。

聯邦調查局(FBI ) 2020年為調查前總統拜登 次子杭特‧拜登(Hunter Biden)筆電案而成立特別工作小組，兩名主管2023年在國會聽證會作證，司法部 三年後翻舊事，指控兩人向國會說謊，以「刑事起訴書」(criminal complaint) 形式提告兩人。

但聯邦法官2日撤銷有關控告，更嚴厲斥責司法部選擇在期中選舉前夕提告，是出於政治目的的「武器化」行動。

被告兩人分別是弗洛里斯(Nikki Floris)及貝納維德斯(Bradley Benavides)，他們是FBI特別工作小組主管並在國會作證，工作小組現已解散。

美聯社報導，此案10月27日開始為期三天聆訊，聯邦治安法官(Magistrate Judge)法魯基(Zia Faruqui) 2日作出裁決，駁回司法部提告的同時更措詞嚴厲的譴責。

法魯基罕有的花了一小時宣讀裁決書，指司法部是在川普總統及FBI局長巴特爾(Kash Patel)授意下調查兩人，但調查倉促，出於政治動機而存在諸多錯誤，因此必須駁回。

判決指司法部本可在任何時候起訴，但選擇在3日期中選舉投票前夕提出，明顯是有政治目的的「武器化」行動。

法官同時質疑司法部為何以「刑事起訴書」形式，而非需要聯邦大陪審團批准的起訴書來提起訴訟？

一般來說，刑事起訴書通常只有在迫切需要拘留被告時才會採用。法魯基說，「顯而易見，檢察官辦公室迴避將此案提交大陪審團」。

判決指司法部未能證明兩人在國會的證詞，有任何故意捏造的陳述，也未能證明任何欺騙的動機，「沒有動機，沒有直接證據」，未足以構成起訴所需的合理理由。

一名負責調查兩人的FBI 特工上周聆訊期間，也承認內部普遍認為這是一場「政治迫害」。

兩人的代表律師裁決後在法庭外表示，所謂起訴只不過是出於政治動機的抹黑運動，目的是在期中選舉前撈取政治資本，根本不應提出。