杭特拜登案FBI二名探員被控偽證遭撤銷 法官痛斥司法部「武器化」
FBI兩名涉杭特拜登案的主管遭司法部指控國會偽證，但聯邦法官認定證據不足並撤銷控告，直批此舉帶有期中選舉前夕的政治動機與「武器化」色彩。
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FBI兩名涉杭特拜登案的主管遭司法部指控國會偽證，但聯邦法官認定證據不足並撤銷控告，直批此舉帶有期中選舉前夕的政治動機與「武器化」色彩。
聯邦調查局(FBI) 2020年為調查前總統拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)筆電案而成立特別工作小組，兩名主管2023年在國會聽證會作證，司法部三年後翻舊事，指控兩人向國會說謊，以「刑事起訴書」(criminal complaint) 形式提告兩人。
但聯邦法官2日撤銷有關控告，更嚴厲斥責司法部選擇在期中選舉前夕提告，是出於政治目的的「武器化」行動。
被告兩人分別是弗洛里斯(Nikki Floris)及貝納維德斯(Bradley Benavides)，他們是FBI特別工作小組主管並在國會作證，工作小組現已解散。
美聯社報導，此案10月27日開始為期三天聆訊，聯邦治安法官(Magistrate Judge)法魯基(Zia Faruqui) 2日作出裁決，駁回司法部提告的同時更措詞嚴厲的譴責。
法魯基罕有的花了一小時宣讀裁決書，指司法部是在川普總統及FBI局長巴特爾(Kash Patel)授意下調查兩人，但調查倉促，出於政治動機而存在諸多錯誤，因此必須駁回。
判決指司法部本可在任何時候起訴，但選擇在3日期中選舉投票前夕提出，明顯是有政治目的的「武器化」行動。
法官同時質疑司法部為何以「刑事起訴書」形式，而非需要聯邦大陪審團批准的起訴書來提起訴訟？
一般來說，刑事起訴書通常只有在迫切需要拘留被告時才會採用。法魯基說，「顯而易見，檢察官辦公室迴避將此案提交大陪審團」。
判決指司法部未能證明兩人在國會的證詞，有任何故意捏造的陳述，也未能證明任何欺騙的動機，「沒有動機，沒有直接證據」，未足以構成起訴所需的合理理由。
一名負責調查兩人的FBI 特工上周聆訊期間，也承認內部普遍認為這是一場「政治迫害」。
兩人的代表律師裁決後在法庭外表示，所謂起訴只不過是出於政治動機的抹黑運動，目的是在期中選舉前撈取政治資本，根本不應提出。
司法部不是透過大陪審團起訴，而是以「刑事起訴書」形式提告兩人，指控他們在2023年國會聽證會上就杭特拜登案相關問題作證不實。 法官認為檢方未能證明兩人有故意捏造陳述，也缺乏欺騙動機與直接證據；同時質疑司法部避開大陪審團，並認定提告時機帶有政治目的。 裁決最主要的批評是司法部在期中選舉前夕提告，屬於政治化操作；法官還指調查倉促且錯誤不少，形同把刑事程序當成政治工具。
精華 FAQ
司法部不是透過大陪審團起訴，而是以「刑事起訴書」形式提告兩人，指控他們在2023年國會聽證會上就杭特拜登案相關問題作證不實。
法官認為檢方未能證明兩人有故意捏造陳述，也缺乏欺騙動機與直接證據；同時質疑司法部避開大陪審團，並認定提告時機帶有政治目的。
裁決最主要的批評是司法部在期中選舉前夕提告，屬於政治化操作；法官還指調查倉促且錯誤不少，形同把刑事程序當成政治工具。
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